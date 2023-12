ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (20.12.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Volkswagen: Erneuter Kursanstieg - ChartanalyseDie Volkswagen-Aktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) befindet sich seit der Bodenbildung an der Unterstützung um 99 EUR in einem Aufwärtstrend und konnte bisher bis 118,18 EUR am 15. Dezember ansteigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.In der Folge sei das Papier am Widerstand um 116,50 EUR und dem 200er-EMA im Tageschart nach unten abgeprallt und befinde sich aktuell in einer Korrektur. Diese Korrektur habe nun den 10er-EMA erreicht, wo bereits ein Verlaufstief erreicht und die Aufwärtsbewegung fortgesetzt werden könnte.Die Aktie von Volkswagen Vz. könnte die Korrektur nun im Bereich des 10er-EMA beenden und hier wieder nach oben abdrehen. In der Folge wäre dann mit einem erneuten Kursanstieg bis zum Widerstand um 116,50 EUR zu rechnen. Gelinge hier ein Durchbruch nach oben, wäre ein weiterer Hochlauf zum Verlaufshoch bei 118,18 EUR zu erwarten, welches dem Aufwärtstrend folgend nach oben durchbrochen werden sollte. Die nächste Anlaufmarke wäre dann bei 120 EUR zu sehen. Solange der 10er-EMA verteidigt werden könne, seien eher weiter steigende Notierungen zu erwarten. (Analyse vom 20.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:114,96 EUR +0,58% (20.12.2023, 09:04)XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:114,16 EUR -0,56% (19.12.2023, 17:35)