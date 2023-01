Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG, Volkswagen und Mercedes-Benz.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (17.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Erholungsbewegung der Aktie von Volkswagen sei zuletzt ins Stocken geraten. An der 38-Tage-Linie sei das Papier wieder nach unten gedreht. Der Konzern habe in China mit starker Konkurrenz zu kämpfen. Zuletzt sei außerdem bekannt geworden, dass der US-Autobauer Ford bei neuen Generationen von Elektrofahrzeugen in Europa wohl unabhängiger von der VW-Technologie werden wolle.Ab Mitte des Jahrzehnts sollten auch Autos mit einem firmeneigenen System vom Band laufen, wie der Elektrofahrzeug-Chef von Ford in Europa, Martin Sander, der "Financial Times" (Montag) gesagt habe. Zugleich sei keine endgültige Entscheidung über die weitere Zusammenarbeit mit den Wolfsburgern getroffen worden.Ford nutze für seine leichten Nutzfahrzeuge auch VW-Technik. Auf dem Plan stünden bis 2023/2024 außerdem zwei Modelle, die den modularen E-Antriebsbaukasten von VW beinhalten würden. Danach wolle Ford aber auch eigene Technik einsetzen, die mit der von Volkswagen nicht kompatibel sei, so Sander. Entsprechende Pläne für eine Ford-Elektro-Plattform habe das US-Unternehmen am spanischen Standort Valencia.Ende Oktober hätten VW und Ford bereits bei dem gemeinsamen Projekt rund um Roboterautos bei der Software-Firma Argo AI den Stecker gezogen. Beide hätten jeweils 40 Prozent gehalten und hätten sich 2019 auf eine breitangelegte gemeinsame Entwicklung der Technik geeinigt.Volkswagen müsse Gas geben. In China wolle das Unternehmen beispielsweise auch durch eine Reihe günstigerer Elektromodelle Kunden gewinnen. China-Landeschef Ralf Brandstätter habe außerdem angekündigt, voraussichtlich im Februar das mit dem Partner SAIC betriebene Werk in Ürümgi zu besuchen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: