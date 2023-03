Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (16.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen habe einen Entwurf für den elektrischen Kleinwagen gezeigt, mit dem die Kernmarke des Konzerns ihre ID-Reihe nach unten erweitern wolle. Das Auto (Arbeitstitel "ID.2all") solle bis 2026 starten, in etwa die Größe eines heutigen VW Polo haben und in Spanien produziert werden.Voraussichtlich 2025 sei die Serienversion für den europäischen Heimatmarkt fertig entwickelt, habe Markenchef Thomas Schäfer am Mittwochabend bei der Vorstellung der Studie in Hamburg gesagt. In der Grundausstattung solle der ID.2 weniger als 25.000 Euro kosten, die Reichweite dürfte bis zu 450 Kilometer betragen.Klimaschützer würden seit langem fordern, nicht nur teurere Fahrzeuge mit alternativen Antrieben auszurüsten. Bisher habe auch VW für seine neue E-Baureihe eher auf mittlere Größen, SUVs oder Limousinen gesetzt - Einstiegsmodell sei der ID.3 gewesen, der in die Kompaktklasse falle und mit dem Golf vergleichbar sei. "Wir machen Tempo bei der Transformation, um die E-Mobilität in die Breite zu bringen", habe Schäfer nun erklärt.Ein noch kleineres Elektroauto sei bei der Hauptsparte von Volkswagen ebenfalls in Vorbereitung. "Wir müssen uns auch um Fahrzeuge unter 20.000 Euro kümmern", so Schäfer. Dies werde die "nächste große Herausforderung". Es habe etwa Kritik gegeben, weil VW die elektrische Variante des Up im Mini-Segment wohl auslaufen lasse.Dem präsentierten Konzeptauto solle eine grundsätzliche Bedeutung für die ID-Reihe zukommen. Es zeige auch beim Design, "wo es insgesamt mit Volkswagen" hingehe, so Schäfer. Entwicklungsvorstand Kai Grünitz habe auf eine überarbeitete Fassung der aktuellen Elektro-Plattform MEB ("MEB Entry") hingewiesen, die später in Serie gehe. Damit sollten Standardisierungs- und Kostenvorteile in der Herstellung auch kleiner Modelle möglich sein, die Gewinnspannen seien hier deutlich schmaler als bei größeren Autos: "Dank der Skaleneffekte des MEB sind wir in der Lage, Technologien der höheren Klassen preiswert zu integrieren.""Der Aktionär" halte bei Volkswagen langfristig höhere Kurse für gerechtfertigt. Grundsätzlich gehe der Konzern in die richtige Richtung. Die Aktie sei allerdings in den vergangenen Tagen unter Druck geraten und sowohl unter die 200- als auch unter die 38-Tage-Linie zurückgerutscht.Derzeit ist die VW-Aktie deswegen eine Halteposition, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Eine schnelle Rückeroberung der genannten Durchschnittslinien würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen. (Analyse vom 16.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link