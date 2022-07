Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe im Bereich Vernetzung einen neuen Deal mit dem Halbleiterhersteller STMicroelectronics (STMicro) (ISIN: NL0000226223, WKN: 893438) eingefädelt. Dabei gehe es vor allem um Prozessoren und Systeme, mit denen Steuergeräte und komplexe Steuerungsaufgaben enger verzahnt werden sollten. VW habe eigene Initiativen im Chip-Design angekündigt, wolle die Hardware aber zunächst zusammen mit Industrieexperten entwickeln. VW habe Bosch und den US-Chipkonzern QUALCOMM bereits als Partner."Wir sorgen dafür, dass genau die Chips produziert werden, die wir für unsere Autos benötigen, und sichern uns Jahre im Voraus die Versorgung mit nachgefragten Mikrochips", habe Einkaufsvorstand Murat Aksel gesagt. Die Versorgungskrise bei Halbleitern habe große Löcher auch in die VW-Produktion gerissen.Die Volkswagen-Aktie könne neue Impulse gut gebrauchen. Nach der kurzen Erholungsrally von 125 Euro bis auf knapp über 142 Euro sei die Luft wieder raus. Aktuell notiere der Autotitel bei 135,80 Euro.Spannend werde es am 28. Juli. Dann werde VW die Q2-Zahlen vorlegen. Interessant werde, wie der Autobauer die Chipengpässe und Lieferkettenproblematik gemeistert habe. Tesla habe bereits gezeigt, dass man diese Problemfelder hervorragend gemanagt habe.Die Elektro-Strategie von VW stimme. Jedoch müsse die Software-Tochter Cariad in nächster Zeit Erfolge vorweisen. Hier gelte es Boden auf die jungen Wilden der E-Mobility-Szene wie Xpeng, Nio et cetera gut zu machen. Aus technischer Sicht habe die wichtige Unterstützung bei 125 Euro gehalten. In der Folge habe sich die VW-Aktie wieder auf den Weg nach oben gemacht. Der Aktie eröffne sich neues Kurspotenzial, sobald die 50-Tage-Line bei 142,32 Euro überwunden werde. Impulse könnten die Q2-Zahlen bringen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link