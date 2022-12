Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (06.12.2022/ac/a/d)



Wie viele andere Autobauer habe auch Volkswagen zuletzt mit Problemen in China zu kämpfen gehabt. Sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Produktionsseite sei der Druck auf das Management gestiegen. Zumindest bei der Fertigung sei Entspannung in Sicht.Wie ein Unternehmenssprecher von Volkswagen am Montag gegenüber Bloomberg mitgeteilt habe, habe das zusammen mit FAW betriebene Werk in Chengdu die Produktion wieder aufgenommen. Seit 21. November sei die Fabrik wegen steigender Corona-Fallzahlen geschlossen gewesen. Ein weiteres VW-Werk in Chengchun sei zwar nicht komplett stillgestanden, allerdings seien zwei der fünf Fertigungslinien geschlossen gewesen. Grund hierfür seien Lieferkettenprobleme gewesen. Beide Werke würden nun wieder auf normalem Niveau laufen, wie der Sprecher mitgeteilt habe.Die Abkehr von der Null-Covid-Politik in China komme den deutschen Herstellern entgegen. Die Nachfrage in China, Volkswagens wichtigstem Absatzmarkt, bereite aber weiterhin Sorgen. Hinzu kämen die Baustellen bei der Software. Dort habe es zuletzt reihenweise Rückschläge gegeben. Die VW-Aktie sei aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage eine Halteposition. Ein Neukauf dränge sich jedoch nicht auf, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2022)