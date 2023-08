Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

114,48 EUR +0,54% (24.08.2023, 08:57)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

113,74 EUR -0,59% (23.08.2023)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (24.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Mangel an Halbleitern habe Europas größten Autobauer Volkswagen seit Ende 2020 schwer getroffen - jetzt gebe der Konzern vorsichtig Entwarnung. Derzeit gebe es keine akuten Engpässe mehr, so Einkaufsvorstand Dirk Große-Loheide. Die Aktie von Volkswagen habe in den vergangenen beiden Jahren deutlich unter Druck gestanden."In den letzten sechs bis acht Monaten haben wir kein einziges Fahrzeug in der Produktion wegen Halbleiter verloren." Im Moment arbeite man noch den Auftragsstau ab, der 2021 und 2022 durch den Teilemangel aufgelaufen gewesen sei. "Ansonsten sind wir wieder auf dem normalen Niveau vor der Krise."Ausgestanden sei der Engpass damit aber nicht, habe Große-Loheide hinzugefügt. "Die Halbleiterkrise ist nicht vorbei, aber wir haben die Lage jetzt unter Kontrolle." So habe Volkswagen begonnen, kritische Chips direkt beim Hersteller zu beziehen und dies nicht wie bisher seinen Zulieferern zu überlassen. Dabei gehe es nicht immer um teure Bauteile, habe Skoda-Einkaufsvorstand Karsten Schnake gesagt, der bei Volkswagen auch die konzernweite Halbleiter-Task-Force leite. "Das kann durchaus ein relevantes Bauteil sein, das nur wenige Cent kostet."Mit zehn Chip-Herstellern, darunter Infineon und NXP, habe man seit Ende 2022 direkte Verträge abgeschlossen. Auch mit deren Auftragsfertigern sei man inzwischen direkt im Gespräch, darunter auch Weltmarkführer TSMC aus Taiwan. Zudem habe VW Anfang 2023 bei besonders kritischen Chips begonnen, gezielt Lagerbestände aufzubauen. Das sei allemal günstiger, als bei einem Lieferengpass die Bänder anzuhalten, wie es 2021 und 2022 regelmäßig der Fall gewesen sei, so Große-Loheide.Die von Schnake geleitete Halbleiter-Taskforce solle ihre Arbeit dennoch fortsetzen. Wegen des steigenden Bedarfs an Halbleitern in allen Bereichen dürften bestimmte Chips auch in Zukunft knapp bleiben, so Große-Loheide. Zudem steige mit der Elektrifizierung und autonomem Fahren auch der Bedarf der Autoindustrie.Investierte Anleger sichern sich mit einem Stopp bei 105 Euro ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link