Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen habe mehrere Baustellen: Die Produktpalette im E-Mobility-Segment sei nett, aber mit wenig Innovationen ausgestattet. Was die Software angehe, so fahre VW der Konkurrenz aus China weit hinterher. Dennoch gebe es Hoffnung.Volkswagen steige sehr spät in diese Zukunftstechnologie autonomes Fahren ein. Neben Volkswagen würden allerdings Firmen wie die Alphabet-Tochter Waymo und die GM-Tochter Cruise längst mit autonomen Fahrzeugen in Austin experimentieren. Es sei ein Schritt in die richtige Richtung.Dennoch bleibe die größte Baustelle: die Produktpalette. Die ID.Modelle von VW könnten nach wie vor nicht überzeugen. Zu wenig Innovativ, zu teuer und zu wenig Infotainment und bei der Software hakt es ohnehin."Insgesamt wird VW an seinen ID-Modellen nacharbeiten. Das gilt nicht nur für China, sondern weltweit. Der Designer Klaus Bischof ist nicht mehr bei VW. Für die klassischen VW-Käufer scheinen die ID-Modelle zu avantgardistisch. Die neuen Modelle sollen sich eher an traditionellen VW-Design-Charakteristika, wie dem Golf orientieren", habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär" gesagt."China ist dabei ein doppeltes Problem. Einerseits das Design der Modelle, zum anderen aber auch die Software-Funktionen, auf die in China von den Kunden hohen Wert gelegt wird. Smart Cockpit nennen das chinesische Software-Riesen. Genau daran hat der neue VW-China Chef Ralf Brandstetter angesetzt. VW arbeitet jetzt stärker mit etwa Horizon Robotics , Thundersoft und anderen Software-Spezialisten - etwa in Joint Ventures -zusammen. Cariad oder Wolfsburg sind nicht mehr die Software-Könige, sondern dynamische Chinesen prägen das Bild mit. Die Speed kommt also auch in China, aber es dauert", so Dudenhöffer.Kurspotenzial für die VW-Aktie sehe die kanadische Bank RBC. 160 Euro traue Analyst Tom Narayan dem VW-Papier durchaus zu.Für "Der Aktionär" bleibt es vorerst dabei: VW habe mehrere Baustellen. Im Gegensatz zu den chinesischen Herstellern BYD, Li Auto Aiways, Nio oder SAIC komme der Übergang Richtung Elektromobilität nur langsam voran. Zu wenig Innovationen habe VW in Sachen Infotainment und Software parat. Die Folge: Der Elektroauto-Absatz im wichtigsten Automarkt der Welt komme nicht wie gewünscht voran. Auch die Software-Sparte zeige Schwächen. VW müsse schnellstmöglich liefern. Sei es auf der Produktseite oder in Sachen Software.Neue Käufe drängen sich aktuell nicht auf, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2023)