116,16 EUR +0,24% (30.01.2024, 16:20)



116,52 EUR +0,48% (30.01.2024, 16:07)



DE0007664039



766403



VOW3



VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (30.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.In den vergangenen Jahren sei die E-Mobilität massiv auf dem Vormarsch gewesen. Die Aktien von BYD, Tesla und Co schienen lange Zeit unaufhaltsam, so Julian Weber von "Der Aktionär". Doch zuletzt habe die Stimmung gekippt, die Elektrifizierung stocke und E-Mobility-Aktien seien ins Stolpern gekommen. Den Stimmungswechsel würden auch die jüngsten Entwicklungen bei Töchtern von VW und Renault unterstreichen.Bereits am Montag habe Renault den für das erste Halbjahr 2024 geplanten Börsengang seiner Elektroauto- und Softwaresparte Ampere abgesagt. Der Autobauer werde die Entwicklung aus eigener Kraft vorantreiben. Als Grund hätten die Franzosen die Lage an den Märkten angeführt.Auch bei Volkswagen und dem möglichen IPO der Batterietochter PowerCo könnte es nun zu Verzögerungen kommen. Wie "Bloomberg" am Dienstag mit Verweis auf Insider berichtet habe, würden die Wolfsburger die Pläne verschieben, externe Investoren für ihre Batteriesparte zu suchen. Einem potenziellen Börsengang räume VW in diesem oder im nächsten Jahr keine Priorität mehr ein, so die Insider. Ein Grund sei das derzeit schlechte Umfeld für IPOs. Aufgrund der hohen Zinsen seien zuletzt wenige Börsengänge erfolgreich gewesen.VW habe dem Bericht zwar widersprochen: Man bleibe bei dem Finanzierungsplan für den Aufbau des PowerCo-Geschäfts und wolle ab diesem Jahr bereit für externe Geldgeber sein. Das Interesse von Investoren bleibe hoch, ein Börsengang sei eine Option für die Zukunft. Dennoch habe VW eingeräumt, dass der Hochlauf bei Elektroautos stetig, aber nicht so steil wie erwartet, verlaufe.Die Entscheidungen, mit potenziellen IPOs zu warten, würden Sinn ergeben. VW dürfte derweil von der langsameren Verbreitung der E-Mobilität profitieren, da mehr Zeit bleibe den Rückstand aufzuholen. Zwar würden die Absatzprobleme in China weiter belasten. Doch das dürfte zu großen Teilen bereits eingepreist sein. Beide Aktien würden am Dienstagnachmittag im Plus notieren, da überraschend gute GM-Zahlen die Stimmung im Sektor aufhellen würden.Anleger können weiterhin auf ein Comeback der VW-Vorzüge setzen, so Julian Weber von "Der Aktionär". Renault sei derzeit keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. (Analyse vom 30.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link