Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

131,06 EUR -0,59% (21.02.2023, 11:32)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

131,10 EUR -1,21% (21.02.2023, 11:18)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (21.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die VW-Aktie habe sich seit Jahresbeginn deutlich erholt. Noch Ende Dezember habe es danach ausgesehen, als würde sie bald unter die 100-Euro-Marke rutschen. Der Kurs habe sich jedoch stabilisiert und stehe nun vor zwei wichtigen Widerständen. Ein Break könnte zu einer übergeordneten Trendwende führen.Seit dem Verlaufstief bei 112,84 Euro bis zum Jahreshoch bei 133,88 Euro habe das Papier des Wolfsburger Autokonzerns rund 18% zugelegt. Durch diese Bewegung habe der Kurs das am 19. Dezember aufgerissene Gap geschlossen. Jetzt gelte es das Jahreshoch und anschließend den GD200 bei 136,31 Euro zu überwinden. Gelinge dem Titel der Sprung über diese beiden Marken, sei das ein starkes Kaufsignal. Denn die VW-Aktie notiere mittlerweile seit rund eineinhalb Jahren unter dem GD200. Lasse der Kurs anschließend noch die Volumen-Lücke bei ca. 140 Euro hinter sich, sei der Weg bis 160 Euro frei. Dort befinde sich eine Widerstandszone in Form der Hochs aus den Monaten April und Juni des Vorjahres. Das Turnaround-Szenario sei erst dann hinfällig, wenn die VW-Aktie unter das Verlaufstief bei 112,84 Euro falle. Es bestehe eine gute Chance, dass Volkswagen 2023 eine Top-Turnaround-Aktie werde. "Der Aktionär" bleibe bullish und rate Anlegern zum Kauf, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: