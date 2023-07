Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (27.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Am Donnerstag habe der Wolfsburger Autokonzern Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Diese seien enttäuschend ausgefallen. Zwar hätten Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis deutlich zugelegt, beim Ergebnis nach Steuern habe VW jedoch einen Rückgang verzeichnet. Die Aktie reagiere mit einem deutlichen Abschlag.Der Umsatz im abgelaufenen Quartal habe mit 80,1 Mrd. Euro gut 15% über dem Vorjahrwert gelegen. Das bereinigte operative Ergebnis habe um 19% auf 5,6 Mrd. Euro zugelegt. Allerdings hätten einmal mehr Rohstoffsicherungsgeschäfte i.H.v. 1,2 Mrd. Euro belastet. Das Ergebnis nach Steuern sei um gut 3% auf 3,79 Mrd. Euro gefallen. Während VW die Analystenschätzungen beim Umsatz und dem Ergebnis nach Steuern leicht übertroffen habe, sei der bereinigte Gewinn deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Erschreckend schwach sei mit 226 Mio. Euro auch der Netto-Cashflow im Kerngeschäft Automobile ausgefallen. Analysten hätten derweil mit knapp 2 Mrd. Euro gerechnet.Trotz einer merklichen Erholung der Fahrzeugverkäufe auf 4,4 Mio. Einheiten im ersten Halbjahr habe das Management das Auslieferungsziel für 2023 kappen müssen. Statt bisher mit 9,5 kalkuliere der Autobauer nun mit neun bis 9,5 Mio. Autos. Davon unberührt würden aber die Jahresziele für die Finanzkennzahlen bleiben. VW habe den Ausblick bestätigt.Die Ergebnisse von VW seien durchwachsen gewesen. Die Aktie verliere am Vormittag knapp 4%. Trotz einer vermeintlichen Entspannung der Lage im zweiten Halbjahr habe der Autobauer noch einige Baustellen. Probleme wie die China-Schwäche - auch wenn der Konzern hier zuletzt einen spannenden und wichtigen Schritt gemacht habe -, Verzögerungen in Sachen der Software (Cariad) und eine wenig innovative Elektroauto-Produktpalette dürften sich nicht so schnell in Luft auflösen. Neue Käufe würden sich aufgrund der vielen Baustellen nicht aufdrängen, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link