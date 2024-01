Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (08.01.2024/ac/a/d)



In Sachen E-Mobilität habe Volkswagen gegenüber Konkurrenten wie Tesla und BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ) einen ordentlichen Rückstand. Da es sowohl bei Technologien, als auch beim Design der Stromer hake, lägen die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurück. Bei einer wegweisenden Technologie könnte dem Konzern nun aber der Durchbruch gelungen sein.Konkret handele es sich um große Fortschritte bei Feststoffbatterien. Die Batterietechnologie zähle als wegweisend, da sie im Gegensatz zu den herkömmlichen Akkus mit höherer Reichweite, schnellerem Ladetempo und mehr Sicherheit überzeuge. Mehrere Konzerne würden aktuell mit Hochdruck an der Feststoffbatterie arbeiten, die aufgrund hoher Kosten und technologischer Herausforderungen allerdings noch keine Marktreife habe.Nun hätten zwar nicht die Wolfsburger selbst, dafür aber VW-Beteiligung und -Batteriepartner QuantumScape mit ihrer neuesten Zelle gute Testergebnisse erzielt. Wie die VW-Batterietochter PowerCo vergangene Woche mitgeteilt habe, habe die Feststoffbatterie nach über 1.000 Ladezyklen noch mehr als 95 Prozent ihrer Kapazität. Das entspreche einer Gesamtreichweite von rund 500.000 Kilometern. Die Batterie altere damit kaum und habe die Testanforderungen deutlich übertroffen. PowerCo-CEO Frank Blome habe die Ergebnisse als sehr ermutigend bezeichnet.VW sei frühzeitig Partnerschaften mit aussichtsreichen Batteriekonzernen wie QuantumScape und Northvolt eingegangen. Das könnte sich nun bezahlt machen und dem Autobauer den dringend benötigten Schub im Zukunftsgeschäft E-Mobilität geben. Bis die Feststoffzellen allerdings in Serienproduktion gehen würden, dürfte noch einige Zeit vergehen. Eine erste Pilotfertigung mit niedrigen Stückzahlen sei für Ende 2024 geplant. Bis Ende 2025 solle die Stückzahl dann merklich erhöht werden.Anleger können auf eine Fortsetzung des Comebacks spekulieren, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Vorzugsaktie. (Analyse vom 08.01.2024)