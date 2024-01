Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Den Wandel zur E-Mobilität habe Volkswagen verschlafen. Gegenüber BYD, Tesla und Co seien die Wolfsburger in den letzten Jahren deutlich ins Hintertreffen geraten. Doch dank der jüngsten Entwicklungen - die Elektrifizierung scheine sich zu verlangsamen - habe sich VW mehr Zeit erkauft. Diese scheine der Autobauer auch zu brauchen.Über die Gründe für die schleppender verlaufende Verbreitung von E-Autos - unter anderem niedrigere Anreize vom Staat - habe "Der Aktionär" bereits berichtet. Für den Volkswagen-Konzern und insbesondere die Kernmarke VW seien das, angesichts des schwachen Elektroportfolios, gute News, da so mehr Zeit für die Transformation bleibe.Die Vorteile würden sich mit Blick auf das besonders wichtige Segment der Einstiegs-Stromer einmal mehr zeigen. Einige Konkurrenten, etwa Citroën mit dem ë-C3 oder Renault mit dem 5, würden die Preisregion von unter 25.000 Euro bereits in diesem Jahr bedienen wollen.VW habe sein Einstiegs-Modell mit dem ID.2 für Mitte des Jahrzehnts angekündigt. Nachdem die Vorstellung des ID.2 im Herbst 2025 versprochen worden sei, hätten Anleger noch im selben Jahr auf den Marktstart gehofft. Nun wolle Auto Motor und Sport aber von Insidern erfahren haben, dass die Produktion des Einstiegs-Stromers erst im Mai 2026 auf nennenswerte Stückzahlen hochgefahren werde.Der Druck auf VW im EV-Segment sei groß. Doch die Wolfsburger dürften in den kommenden Jahren noch solide an ihren Verbrennern verdienen und so den Umstieg finanzieren können. Die Volkswagen-Vorzüge würden am Mittwochnachmittag zwar rund zwei Prozent verlieren, der Rebound könne sich 2024 jedoch fortsetzen. Zudem sei die Bewertung mit einem 2024er KGV von 4 und einem KUV von lediglich 0,2 äußerst günstig. (Analyse vom 03.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.