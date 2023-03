XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (28.03.2023/ac/a/d)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Stifel:Das Investmenthaus Stifel streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und senkt das Kursziel von 295 auf 149 Euro.Die frühere "buy"-These habe auf den "drei Säulen" basiert, dass die Größe des Wolfsburger Autokonzerns einen Vorteil bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge biete, dass der Börsengang von Porsche einen Wert freisetze und dass VW einen starken Cashflow habe, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Alle drei Faktoren schienen jetzt aber weniger gültig zu sein. Die "drastische" Senkung des Kursziels sei darauf zurückzuführen, dass Stifel von einer "Sum-of-the-parts"-Bewertung zu einer Bewertung auf der Grundlage eines 5-fachen KGVs übergegangen sei, was einen leichten Aufschlag gegenüber dem 4,8-fachen KGV der Wettbewerber darstelle.Das Investmenthaus Stifel hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Volkswagen-Vorzugsaktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 295 auf 149 Euro reduziert. (Analyse vom 24.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link