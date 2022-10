Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

124,20 EUR +0,88% (13.10.2022, 10:10)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

124,00 EUR +0,75% (13.10.2022, 09:56)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (13.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen hinke mit seiner Software-Tochter Cariad, die unter anderem für Fahrassistenzsysteme und autonomes Fahren zuständig sei, der Konkurrenz hinterher. Daher plane der Konzern nun ein Joint Venture mit Horizon Robotics. Auch eine Beteiligung an dem chinesischen Software- und Chipspezialisten sei geplant.Das habe unter anderem das manager magazin unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person berichtet. Die Gespräche hierzu befänden sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Konkret geplant sei eine Beteiligung an Horizon sowie ein Joint Venture, wofür ein Großteil des Budgets von gut zwei Milliarden Euro vorgesehen sei.Der Fokus des Gemeinschaftsunternehmens solle auf der Entwicklung von Technologien für autonomes Fahren und Konnektivität liegen. Bereiche, in denen sich VW insbesondere für den wichtigen chinesischen Markt verbessern möchte. Auch speziell auf die Konzernanforderungen zugeschnittene Chips würden sich die Wolfsburger erhoffen. Zudem würde man sich im Hinblick auf drohende Handelskonflikte mit China durch ein dortiges Engagement unabhängiger vom Rest der Welt aufstellen.Weder VW noch Horizon hätten die Berichte kommentieren wollen, jedoch gebe es einige Punkte, die für das Vorhaben sprechen würden. Konkret habe Cariad bereits angekündigt, sein Team in China auszubauen. Für Horizon als Partner spreche zudem eine bereits bestehende Kooperation mit der VW-Tochter Audi sowie im August bekannt gewordene Pläne des Softwarespezialisten, 100 bis 200 Millionen Dollar frisches Kapital zu erlösen.Anleger sollten angesichts der wirtschaftlich schwierigen Phase allerdings Geduld mitbringen, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: