Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Deutschlands Autobranche stehe vor einem gewaltigen Umbruch. Der Umstieg zur Elektromobilität laufe jedoch schleppend. Die jüngst gestrichene staatliche Kaufprämie für Elektroautos dürfte den Hochlauf weiter belasten. Hinzu kämen geopolitische Unsicherheiten und eine schwächelnde Konjunktur. Branchenkenner würden Sand im Getriebe sehen und mit einem anspruchsvollen kommenden Jahr rechnen.Die Deutsche Presse-Agentur habe mit den Experten darüber gesprochen, vor welchen Schwierigkeiten die deutsche Autoindustrie 2024 stehe.1. China: Die Position der Deutschen in China erodiere in dem Maße, wie der Wandel dort in Richtung Elektromobilität voranschreite, sage Fabian Brandt von der Managementberatung Oliver Wyman. Die Branche müsse dringend handeln, wesentliche Hebel seien attraktive E-Fahrzeuge, deutliche Kostensenkungen und ein stärkerer Fokus auf die Markenpositionierung. In der heutigen Struktur sei das Geschäft der deutschen Hersteller ohne Erfolg in China nicht tragfähig.Ein Abkoppeln von China würde die deutsche Autoindustrie nach Ansicht des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer langfristig sehr stark beschädigen. China sei der wichtigste Automarkt der Welt und das Innovationszentrum der Autoindustrie.2. Kosten: Laut Brandt müssten die deutschen Hersteller ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit bei den Kosten verbessern. Im aggressiven Preiswettbewerb brauche man mehr Handlungsspielraum. Demnach müssten die Kosten im Durchschnitt um mindestens 3.000 bis 4.000 Euro pro Fahrzeug gesenkt werden - bei Elektroautos noch deutlich mehr. Nach dem Aus für die E-Auto-Prämie würden jedoch die Belastungen für die Unternehmen sogar noch steigen. Mehrere Hersteller hätten in dieser Woche angekündigt, den nun entfallenen staatlichen Anteil der Kaufprämie zumindest befristet zu übernehmen.Die nach wie vor schwache Position der deutschen Hersteller im Bereich Software belaste das Geschäft und werde laut Brandt immer mehr zu einem entscheidenden Wettbewerbsnachteil gegenüber Tesla und chinesischen Anbietern. Die Branche müsse jetzt liefern, auch mit Technologiepartnern, die bestimmte Dinge nachweisbar besser könnten. Allerdings müsse der Hersteller beim Endkunden eine klar erkennbare Position behalten.Constantin Gall, Autoexperte beim Prüfungs- und Beratungsunternehmen Ernst & Young (EY), sehe im Software-Sektor auch ein Personalproblem. Die Software-Abteilungen der großen Hersteller seien "aktuell eigentlich ein Scherbenhaufen". Man brauche für diese Aufgaben agile Strukturen, damit täten sich viele Manager allerdings schwer.Volkswagen habe im Vergleich zu BMW und Mercedes-Benz derzeit wohl den schwierigsten Stand. VW sei im Massenmarkt starker Konkurrenz ausgesetzt. BYD, Geely, Great Wall, Nio & Co würden ihre neuen, innovativen Stromer ausrollen und die Expansion Stück für Stück vorantreiben. Ergebnis: VW habe in den letzten Monaten im wichtigsten Automarkt der Welt China Marktanteile verloren. Im wichtigen Elektromobilität-Segment kämen die ID-Modelle bei den Konsumenten nicht an. Zu wenig innovativ, zu wenig Infotainment, mangelhafte Software. Hier gelte es schnellstmöglich zu handeln. Und ein echter Gamechanger aus Sicht des VW-Konzerns sei nicht in Sicht. Auf der anderen Seite sei die Erwartungshaltung gegenüber dem VW-Konzern aktuell sehr niedrig. Anleger würden sich um China, PowerCo und die Software-Tocherter Cariad sorgen. Das lasse Raum für positive Überraschungen. Aus technischer Sicht müsse die VW-Aktie die richtungsweisende 200-Tage-Linie nehmen, die aktuell bei 116,29 Euro verlaufe, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX).Hinweis auf Interessenkonflikte: