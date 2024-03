ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (05.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Wolfsburger Autokonzern habe vor wenigen Tagen vorläufige Zahlen für das Jahr 2023 vorgelegt. Diese hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Mit dem Ausblick auf 2024 habe Konzernchef Oliver Blume Anleger und Analysten allerdings nicht überzeugen können. Die VW-Aktie sei im Anschluss auf Talfahrt gegangen. Deutsche Bank-Analyst Tim Rokossa halte dagegen. Er sehe für das Papier Potenzial bis 180 Euro. VW sei zu optimistischen Erwartungen zum Opfer gefallen. Die Anlagestory bleibe jedoch intakt, so Rokossa.Die Zahlen für 2023 seien grundsätzlich in Ordnung gewesen. Der Ausblick zeige die Schwierigkeiten auf, mit welchen VW derzeit zu kämpfen habe. Der Autobauer komme mit seinen ID-Modellen nur schleppend voran. Vor allem in China verliere der Konzern immer mehr Marktanteile. Darüber hinaus werde der Billigstromer ID.2 erst 2026 kommen, während Tesla, Stellantis und mittlerweile auch Renault das Marktsegment längst besetzt hätten. Auf der anderen Seite sei die Erwartungshaltung gegenüber dem VW-Konzern nach wie vor sehr niedrig. Anleger würden sich um China und die Batteriesparte PowerCo sorgen. Das lasse Raum für positive Überraschungen in der Zukunft. Wer investiert sei, könne die Position halten, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:119,62 EUR -0,94% (05.03.2024, 09:15)XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:119,80 EUR -0,73% (05.03.2024, 09:00)