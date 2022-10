12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

125,90 EUR -3,89% (28.10.2022, 13:33)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

125,78 EUR -3,76% (28.10.2022, 13:20)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (28.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltweit gegebene Halbleitermangel, stockende Lieferketten und gestiegene Rohstoffpreise hätten den Gewinn von Volkswagen im abgelaufenen dritten Quartal weiterhin im Griff: Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen sei zwar im Jahresvergleich mit Q3 2021 um starke 53% gestiegen, jedoch seien die Analystenschätzungen knapp verfehlt worden. Der Konsens sei hier von EUR 4,4 Mrd. ausgegangen, Volkswagen habe EUR 4,3 Mrd. erwirtschaftet. In Sachen Umsatz habe der Wolfsburger Autobauer aber punkten können: Der Umsatz sei im Zeitraum von Juni bis September um 24% gegenüber dem Vorjahresquartal auf EUR 70,7 Mrd. gestiegen und habe somit über den Schätzungen von EUR 69,9 Mrd. gelegen.Den Ausblick für das Gesamtjahr 2022 habe VW teilweise bestätigt. Das weltweite Verkaufsvolumen von Neufahrzeugen werde - vorbehaltlich einer sich nicht verschärfenden Covid19-Pandemie sowie einer abnehmenden Intensität von Engpässen bei der Vorproduktion (Stichworte: Halbleitermangel und steigende Rohstoffkosten) - voraussichtlich auf dem des Vorjahres liegen und das Niveau vor der Pandemie nicht erreichen. Dennoch rechne man für das Gesamtjahr 2022 bei den Umsatzerlösen mit Wachstumsraten zwischen 8% und 13%, die Umsatzrendite solle zwischen 7% und 9% liegen.Die Nachfrage nach vollelektrischen Fahrzeugen habe sich in Q3 weiter beschleunigt. Weltweit hätten in den ersten drei Quartalen dieses Jahres 366.000 (+25%) vollelektrische Fahrzeuge ausgeliefert werden können, was einem Anteil an den gesamten Auslieferungen des Zwölf-Marken-Konzerns von 6% entspreche.In einer ersten vorbörslichen Reaktion hätten die Vorzugsaktien von Volkswagen ca. 1,8% verloren.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Vorzugsaktie von Volkswagen lautete "Halten", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 28.10.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.