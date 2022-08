Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (22.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können langfristig orientierte Anleger die aktuellen Kurse zum Kauf der Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) nutzen.Zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck seien aktuell auch zahlreiche Manager deutscher Unternehmen auf Diensteise in Kanada, darunter auch Volkswagen-CEO Herbert Diess. Dieser habe laut Bloomberg-Berichten auch direkt einen Deal mit der kanadischen Regierung abschließen können.So berichte eine mit der Sache vertraute Person gegenüber der Nachrichtenagentur, dass der Autobauer mit Kanada ein Abkommen getroffen habe, um sich den Zugang zu Rohstoffen wie Nickel, Kobalt und Lithium zu sichern. Über den Zugang zu den zur Batterie- und Fahrzeugproduktion benötigten Rohstoffen solle eine Absichtserklärung unterzeichnet werden.Laut dem Insider trage das Abkommen unter anderem dazu bei, die Lieferketten für die Werke in den USA zu verkürzen und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Zöllen und Steuervorschriften zu vermeiden. VW selbst habe die Berichte auf Bloomberg-Nachfragen vorerst unkommentiert gelassen.Ein weiterer Grund dürfte zudem der zuletzt in den Vereinigten Staaten verabschiedete "Inflation Reduction Act" sein, der Käufern von Elektroautos unter bestimmten Bedingungen bis zu 7.500 Dollar an Steuergutschriften ermögliche. Um diese zu erhalten, müssten unter anderen die Mineralien in Ländern gewonnen oder verarbeitet werden, mit denen die USA ein Freihandelsabkommen geschlossen hätten. Zusätzlich müsse auch ein großer Teil der Batteriekomponenten in Nordamerika hergestellt oder montiert werden.Langfristig orientierte Anleger können die aktuellen Kurse zum Kauf der VW-Aktie nutzen, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.