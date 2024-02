ISIN VW-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (05.02.2024/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe."Springt die Börsenampel gerade auf "grün"? So lautete die Überschrift zu unserer jüngsten VW-Analyse ("HSBC Daily Trading" vom 25. Januar), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Damit hätten die Analysten ein gutes Timing bewiesen, denn nach dem Crashtest der letzten zwei Jahre sei dem Autotitel jüngst ein wichtiger charttechnischer Befreiungsschlag gelungen. Als solchen sähen die Analysten den Spurt über den Widerstandsbereich bei rund 115 EUR an. Auf diesem Niveau würden diverse Hoch- und Tiefpunkte des vergangenen Jahres mit dem Abwärtstrend seit dem Frühjahr 2023 sowie der 38-Wochen-Linie (akt. bei 113,15/114,08 EUR) zusammenfallen. Dank dieses Befreiungsschlags könne die Kursentwicklung der letzten Monate zudem als inverse Schulter-Kopf Schulter-Formation interpretiert werden. Rein rechnerisch ergebe sich aus der Höhe des Trendwendemusters ein Anschlusspotenzial von 17 EUR. Perspektivisch reiche Letzteres aus, um die Hochs vom April und Juni bei rund 130 EUR ins Visier zu nehmen. Danach warte bei rund 150 EUR der nächste ganz große Widerstandsbereich.Als engmaschige Absicherung auf der Unterseite bietet sich indes die oben diskutierte Ausbruchszone bei rund 115 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 05.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:119,64 EUR -0,37% (05.02.2024, 09:30)XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:119,72 EUR -0,07% (05.02.2024, 09:15)