Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

118,98 EUR -0,80% (30.05.2023, 20:25)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

118,80 EUR -1,20% (30.05.2023, 17:35)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (30.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Volkswagen-Aktie werde aktuell mit einem KGV von knapp 5 gehandelt, das Kurs-Umsatz-Verhältnis liege bei 0,3. Viele Experten würden die VW-Aktie für deutlich unterbewertet halten. Auch Analyst Michael Punzet von der DZ BANK sehe für die VW-Papiere Nachholpotenzial.DZ BANK-Analyst Michael Punzet habe vor wenigen Tagen seine Kaufempfehlung für die VW-Aktie erneuert. Der Autobauer sollte in den kommenden Quartalen von gut gefüllten Auftragsbüchern profitieren, habe Analyst Punzet in einer Studie geschrieben. Mittelfristig sollte dann die Größe ein Vorteil werden beim Thema E-Mobilität. Sein Kursziel für die Aktie laute 150 Euro.Positive Impulse erwarte der Analyst unter anderem am anstehenden Kapitalmarkttag der Volkswagen AG am 21. Juni. Mit möglichen Details zu geplanten Effizienz-Maßnahmen könnte sich die Aktie endlich wieder auf den Weg nach oben machen.Im Vergleich zu Volkswagen spendiere der Markt dem Trendsetter im E-Mobility-Bereich Tesla deutlich höhere Multiplen: Das KGV laute 63 bei einem KUV von 6. Tesla sei allerdings auch deutlich innovativer und seine Elektroautos kämen trotz der relativ kleinen Angebotspalette bei der Kundschaft gut an. WKN A0M4W9 ), Nio , Aiways oder XPeng 2023 jedenfalls seien produktseitig keine Gamechanger zu erwarten. Zwar werde im Lauf des Jahres der ID.7 ausgerollt, aber auch dieses Modell werde in Sachen Software keine riesigen Updates parat haben.Die Aktie ist aus fundamentaler Sicht eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Volkswagen AG in einer aktuellen Aktienanalyse. Neue Käufe würden sich nicht aufdrängen. Interessant könnte der anstehende Kapitalmarkttag von Volkswagen werden. Dieser werde am 21.Juni am Hockenheimring stattfinden. Das letzte Event im März 2021(Power Day) - damals noch unter der Leitung von Herbert Diess - habe jedenfalls im Anschluss für deutlich höhere Notierungen bei der Aktie gesorgt. (Analyse vom 30.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link