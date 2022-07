Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Aktien von Porsche und Volkswagen würden am Freitag die Gewinnerliste im DAX anführen. Positive Nachrichten zum Börsengang der Sportwagenmarke Porsche würden dabei für Rückenwind sorgen, außerdem gebe es ermunternde Daten aus China sowie optimistische Analystenkommentare.Laut einem Händler sei es positiv für die Stimmung unter VW-Anlegern, dass der Börsengang der Konzerntochter Porsche AG Fortschritte mache. Wie es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise geheißen habe, habe die Volkswagen AG weitere Konsortialbanken für den Börsengang der Sportwagentochter ausgewählt. Der Börsengangprozess könnte im September eingeleitet werden und die Erstnotiz im Oktober erfolgen, habe es dabei geheißen.Außerdem würden sich die Anzeichen einer Erholung auf dem für die deutschen Hersteller extrem wichtigen chinesischen Automarkt mehren. Im Juni hätten Chinas Autohändler mit 1,97 Mio. Fahrzeugen 22% mehr verkauft als ein Jahr zuvor und gut 43% mehr als im Vormonat, wie Daten des Branchenverbandes PCA vom Freitag zeigen würden. Die Monate davor sei der Markt wegen der Corona-Lockdowns und des Chipmangels stetig rückläufig gewesen. Seit Mai 2021 habe es bis dato überhaupt nur in einem Monat Wachstum bei den Verkäufen an Endkunden gegeben.Damit würden die PCA-Daten das positive Bild bestätigen, das Zahlen des Herstellerverbands CAAM zur Wochenmitte gezeichnet hätten. So sei der Absatz von Autoherstellern an die Händler im Juni erstmal seit Februar gestiegen, und zwar um gut ein Fünftel auf 2,45 Mio. Stück zu. Im Vergleich zum Vormonat sei dies ein Anstieg um etwas mehr als ein Drittel gewesen.Analyst Michael Punzet von der DZ BANK rechne u.a. wegen des Börsengangs mit positiven Nachrichten in den kommenden Wochen. Trotz der zuletzt schwachen Kursentwicklung, die er auf generelle Bewegungen im Automobilsektor zurückführe, bleibe die VW-Holding Porsche SE für die DZ BANK eine "Equity Long-Idee".Die Rezessionsangst habe die beiden Auto-Aktien crashen lassen. Die Bewertung sei aber mittlerweile bei beiden so günstig, dass "Der Aktionär" zumindest an der Porsche-Aktie festhalte. Nachdem die Volkswagen-Vorzüge ausgestoppt worden seien, könnte hier auch zeitnah ein Neueinstieg erfolgen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche, Volkswagen Vz.