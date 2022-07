Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

126,30 EUR -1,93% (04.07.2022, 09:56)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

127,00 EUR -0,38% (04.07.2022, 09:41)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (04.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Chipmangel und Lieferkettenprobleme würden den US-Automarkt weiter ausbremsen - auch für die deutschen Hersteller laufe es schlecht. Volkswagen habe im zweiten Quartal laut eigener Mitteilung vom Freitag 78.281 Neuwagen verkauft und damit rund ein Drittel weniger als vor einem Jahr. Bei fast allen Modellen habe es deutliche Abstriche gegeben.Auch der Absatz der bei US-Kunden lange Zeit sehr beliebten Stadtgeländewagen Atlas und Tiguan sei erneut eingebrochen. Die Halbjahresbilanz sei ebenfalls mau ausgefallen: In den ersten sechs Monaten seien die Verkäufe um rund 32 Prozent auf 143.279 Autos zurückgegangen.Auch der deutsche Premium-Anbieter BMW habe einen herben Absatzdämpfer auf dem US-Markt verkraften müssen. Mit 78.905 Autos der Stammmarke BMW sei der DAX -Konzern 18,3 Prozent weniger Fahrzeuge los geworden als im Vorjahreszeitraum, wie er am Freitagabend mitgeteilt habe. Lieferprobleme hätten die Bestände der Händler belastet, habe der Konzern erklärt. Vor allem Limousinen hätten sich schlechter verkauft. Bei den in den USA besonders gefragten SUV habe BMW hingegen etwas zulegen können. Bei der Kleinwagentochter Mini sei der Absatz um fast die Hälfte abgesackt.Die US-Verkäufe der VW-Tochter AUDI seien in den drei Monaten bis Ende Juni um 28 Prozent auf 48.049 Autos zurückgegangen. Auf Halbjahressicht liege AUDI mit 83.554 Neuwagen gut 31 Prozent im Minus. Eine der wenigen positiven Ausnahmen im zweiten Quartal sei dagegen der Sportwagenbauer Porsche gewesen. Hier hätten die Verkäufe um 2,8 Prozent auf 19.487 Autos zugelegt. Damit habe sich die Renditeperle im VW-Konzern gegen die schwache Markttendenz behaupten können. Nach den ersten sechs Monaten stehe aber auch bei Porsche ein Minus von 10,5 Prozent auf 32.529 Autos zu Buche. Zahlen von Mercedes-Benz hätten noch nicht vorgelegen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz, Volkswagen Vz., Porsche.