Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (27.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die VW-Vorzugsaktie habe zuletzt von guten Auslieferungszahlen für den Oktober profitieren können. Erfreulich sei gewesen, dass insbesondere auch in China wieder mehr Auslieferungen zu verzeichnen gewesen seien.Wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Freitag in Peking mitgeteilt habe, könnte sich der positive Trend in China auch im November fortsetzen. Gegenüber dem Vormonat sollten die Auslieferungen von Pkw in der Volksrepublik um 2,3 Prozent zulegen, wie der Verband PCA bekannt gegeben habe. Gegenüber dem schwachen Vorjahresmonat November würde der Anstieg hingegen deutlich größer ausfallen: Vor Jahresfrist seien nur 1,67 Millionen Autos an die Kunden gegangen, weil Lockdowns im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie den Markt gebremst hätten.Der Verband PCA habe Anfang November bereits ein Plus von einem Fünftel im Jahresvergleich in Aussicht gestellt. In den ersten Dezember-Tagen würden dann genauere Daten zum Abschneiden im November erwartet.China sei der größte Automarkt der Welt und als solcher auch für die deutschen Hersteller Volkswagen (inklusive Audi und Porsche), BMW und Mercedes-Benz der wichtigste Einzelmarkt.Die VW-Vorzugsaktie habe sich seit ihrem Oktobertief zuletzt deutlich erholen können. An der 90-Tage-Linie sei sie zuletzt jedoch wieder nach unten gedreht. Nun sei es wichtig, dass die 38-Tage-Linie verteidigt werden könne. Die langfristigen Aussichten würden jedoch bescheiden bleiben, der Autokonzern habe zu viele Baustellen. Hier müsse sich noch einiges tun.Anleger bleiben derzeit weiter an der Seitenlinie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link