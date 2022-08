Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

145,76 EUR +2,17% (30.08.2022, 11:02)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

144,82 EUR +1,56% (30.08.2022, 10:47)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (30.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Beim Kanada-Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hätten der Volkswagen-Konzern und Mercedes-Benz in Toronto Absichtserklärungen zur Elektromobilität unterzeichnet. Und auch was der Börsengang der VW-Tochter Porsche betreffe, zeichne sich eine hohe Bewertung und eine sehr hohe Nachfrage nach den Papieren ab. Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass die Porsche AG bei Interessenten mit 60 bis zu 85 Mrd. Euro bewertet werde. Der Börsengang solle in der ersten September-Woche angekündigt werden.Dennoch bleibe Jefferies-Analyst Philippe Houchois vorsichtig, was die Einschätzung der VW-Aktie betreffe. Nach einem Treffen mit Investoren bleibte er bei seinem Kursziel von 115 Euro. Mit Blick auf den bevorstehenden Börsengang der VW-Luxusmarke Porsche AG seien diese bezüglich der Liquidität der Aktien gespalten zwischen Besorgnis und Zuversicht, habe Houchois in einer Studie geschrieben. Dabei seien die Optimisten zuversichtlich, dass die Liquidität auch dann attraktiv sein dürfte, wenn Ankeraktionäre wesentliche Anteile an der Porsche AG halten sollten.Laut einer Vereinbarung zwischen Volkswagen und den Familieneignern soll das Grundkapital der Porsche AG je zur Hälfte in Vorzugs- und Stammaktien aufgeteilt werden. Bis zu 25% der stimmrechtslosen Vorzüge sollten am Kapitalmarkt platziert werden, also 12,5% des Gesamtkapitals.Die VW-Aktie sehe charttechnisch vielversprechend aus. Die wichtige Unterstützung bei 120 Euro habe gehalten. In der Folge habe das Papier die 50-Tage-Linie geknackt, welche sich zuletzt auch als Unterstützung bewährt habe. Das nächste Etappenziel laute 158,36 Euro. Hier verlaufe die wichtige 200-Tage-Linie, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: