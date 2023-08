Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (15.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Charttechnisch sehe es für die Volkswagen-Vorzüge derzeit alles andere als gut aus. Am Dienstagnachmittag notiere das Papier des Wolfsburger Autokonzerns mit rund 0,7% im Minus, womit sich das ohnehin schon angeschlagene Chartbild weiter verschlechtere. Auf 12-Monats-Sicht würden die Analysten aber überwiegend zum Kauf raten. Zu Recht?Nach Bloomberg-Informationen würden derzeit 14 der 23 befragten Analysten zum Kauf der VW-Aktie raten. Sieben weitere Experten würden zum Halten raten, während lediglich zwei die Vorzüge zum Verkauf empfehlen würden. Die überwiegend positiven Einschätzungen würden sich auch im Kursziel der Experten widerspiegeln. Mit 170,80 Euro liege das 12-Monats-Ziel des Konsens rund 47% über dem aktuellen Niveau.Der Zielkurs der Analysten verleite durchaus zum Optimismus, jedoch sollten sich Anleger davon nicht über die zahlreichen Probleme im VW-Konzern hinwegtäuschen lassen. Die Wolfsburger würden schon länger mit erheblichen Verzögerungen bei der Software-Tochter Cariad kämpfen, weshalb schon zahlreiche Modelle häten verschoben werden müssen. Darüber hinaus laste die China-Schwäche, insbesondere bei Stromern, auf dem Kurs. Im Reich der Mitte habe VW in der jüngeren Vergangenheit über 40% seiner Absätze erzielt. Die Nachfrageschwäche bei Elektroautos mache sich zudem auch in anderen Märkten bemerkt."Der Aktionär" bleibe bei VW aufgrund der vielen Baustellen vorsichtig. Selbst positive Nachrichten - etwa die Mitteilung vom vergangenen Dienstag, dass man in Deutschland die Spitzenposition bei Elektroautos zurückerobert habe - hätten für keine positiven Impulse bei der Aktie gesorgt. Der Autobauer habe nach wie vor zu viele Baustellen. Charttechnisch sei das Papier ebenfalls angeschlagen. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 105 Euro beachten, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.08.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link