Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

124,78 EUR +0,13% (24.07.2023, 14:38)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

124,76 EUR -0,13% (24.07.2023, 14:25)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (24.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Volkswagen-Vorzüge hätten mit ihrer Performance seit Jahresbeginn bislang enttäuscht. Zwar sei es für das Papier des deutschen Automobil-Herstellers um rund sieben Prozent nach oben gegangen. Allerdings seien das immer noch knapp zehn Prozent weniger Rendite, als der DAX geliefert habe. Neue Impulse könnten die Quartalszahlen am Donnerstag bringen.Die Bloomberg-Analysten würden für die Q2-Zahlen von VW mit einem Gewinn pro Aktie in Höhe von 8,56 Euro rechnen. Zudem würden sie einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro erwarten, während sie das EBITDA auf 13,4 Milliarden Euro schätzen würden.Sollte das Unternehmen die Erwartungen übertreffen, könnte das zu einem Befreiungsschlag bei der Aktie führen und ihr Aufwärtsmomentum verleihen. Die Analysten seien mit ihren Kurszielen auch durchaus optimistisch und das Chartbild helle sich ebenfalls auf.Nur zwei der von Bloomberg befragten Experten würden bei den Volkswagen-Vorzügen zum Verkauf raten. Die Zahl der Kauf-Empfehlungen sei hingegen sieben Mal so groß. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten könne sich sehen lassen. Es liege bei 167,19 Euro und damit rund 33 Prozent über dem aktuellen Preis der Aktie.Die Q2-Zahlen könnten der Volkswagen-Aktie den Impuls verleihen, um nach einer langen Seitwärtsphase Gas zu geben und das Jahreshoch in Angriff zu nehmen. Trader können auf gute Zahlen und einen damit einhergehenden Turnaround spekulieren, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte