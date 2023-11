Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (16.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen müsse derzeit an vielen Fronten kämpfen. Mangelnde Profitabilität, schwache Nachfrage und zähe Fortschritte bei der Elektrifizierung des Portfolios seien nur einige Punkte. Dabei seien diese v.a. auf eine zentrale Baustelle zurückzuführen.Bei besagter Baustelle handele es sich um Cariad. Die VW-Tochter sei 2019 von Ex-VW-Chef Herbert Diess ins Leben gerufen worden. Ziel sei es gewesen, eine Software-Plattform zu entwickeln, auf der zu einem späteren Zeitpunkt alle Modelle des VW-Konzerns basieren sollten. Die interne Entwicklung der Software laufe aber alles andere als rund. Cariad koste VW jährlich rund 4 Mrd. Euro, die Ergebnisse würden jedoch zu wünschen übrig lassen, weshalb es bei der Einführung neuer E-Modelle zu zahlreichen Verzögerungen komme.Nachdem bereits der Launch der Prestigeprojekte AUDI Landyacht, Landjet und VW Trinity deutlich nach hinten verschoben worden sei, kämen jetzt weitere Verzögerungen hinzu. Wie das Handelsblatt am Donnerstag mit Verweis auf Insider berichte, werde sich u.a. die Einführung des AUDI A6 Etron und des Q6 Etron verzögern. Letzterer basiere auf der gleichen Plattform wie der Porsche Macan, der 2024 und damit ebenfalls später als geplant erscheinen solle. Auch das elektrische AUDI-SUV sei nun für frühestens Sommer 2024 angekündigt, nachdem es ursprünglich bereits 2022 an die Kunden ausgeliefert werden sollte.Nun setze VW bei Cariad verstärkt auf Kooperationen. Zudem dürften die Investitionen in die Tochter zukünftig zurückgeschraubt werden. Näheres dürfte sich am Freitag ergeben, wenn sich der Konzernaufsichtsrat zur sogenannten Investitions- und Planungsrunde trieffe, um die Budgets für die nächsten fünf Jahre festzulegen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link