Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

123,00 EUR -0,66% (25.01.2023, 14:41)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

123,08 EUR -0,58% (25.01.2023, 14:26)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (25.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Beim VW Golf hätten die Deutschen im letzten Jahr wieder zugeschlagen. Mit 84.280 Neuzulassungen habe das Kult-Auto erneut an der Spitze der meistverkauften PKWs gestanden. Im Gespräch mit dem "Handelsblatt" habe Konzernchef Oliver Blume nun bekannt gegeben: Der Golf und zwei weitere Modelle sollten elektrisch neu aufgelegt werden.Neben dem Golf sollten auch der Kompakt-SUV Tiguan und die Modellvariante GTI als Elektroauto angeboten werden. "Wir werden Ikonen wie den Golf nicht sterben lassen", habe es vonseiten des Konzerns geheißen. Viele Kunden hätten sich gewünscht, dass derartigen Kult-Modelle auch im Elektrozeitalter eine Zukunft hätten.Nach Aussage von Volkswagen sollten Golf und Tiguan im Rahmen der elektrischen ID-Serie unter den Namen ID.Golf und ID.Tiguan auf den Markt kommen. Momentan befinde sich das Projekt in der Konzept- und Designphase.Wann könnten die neuen Modelle auf den Markt kommen? Ab 2033 wolle VW in Europa keine Verbrenner mehr verkaufen. Bis dahin könnte der Golf dementsprechend parallel mit Elektro- und Verbrennermotor angeboten werden. Da ein neues Auto bis zur Marktreife aber etwa vier bis fünf Jahre benötige und in diesem Jahr eine Verbrenner-Neuauflage des Tiguan erscheine, werde es wohl noch etwas dauern.Es sei dringend nötig gewesen, dass Volkwagen bei der Elektromobilität endlich auf das Gaspedal trete. Die Marke Golf könnte das Elektroautoportfolio zudem aufwerten und neue Kunden anlocken. Die Volkswagen-Aktie bleibt derzeit aber noch eine Haltposition, so Sarina Rosenbusch. DER AKTIONÄR favorisiere unter den deutschen Autowerten die Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911). (Analyse vom 25.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link