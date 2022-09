Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

139,08 EUR -1,00% (26.09.2022, 16:51)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

139,66 EUR -0,36% (26.09.2022, 16:36)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (26.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Porsche gehe mit der Zeit und hat einen Porsche-Rennwagen für Gaming-Welten entwickelt. Wirklichkeit werde nun der Börsengang.Porsche habe einen neuen Elektro-Renner mit 1.300 PS entwickelt, den jeder fahren könne, der einen Gaming-PC und das Spiel Gran Turismo 7 besitze. Dank Börsengang könne auch jeder ein zumindest kleines Stück von der Traditionsfirma erwerben und Aktionär werden. Eine gute Idee, einzusteigen?Die Marke Porsche habe nichts an Glanz verloren. Zwar habe der Aufsteiger Tesla im Netz lange Zeit drei Mal so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, aber mittlerweile liege der Google-Trends-Chart nur noch auf dem doppelten Niveau. Unter Börsianern sei Tesla hingegen weiterhin mit dem Faktor 10 höher bezahlt, was den Börsenwert angehe.Zumindest was die Marge angehe, müsse Porsche keinen Vergleich scheuen, wie Bloomberg letztes Jahr berichtet habe. Gewinnbringer sei etwa der über 220.000 Euro teurere 911 Turbo S. Er koste dem Kunden über 100.000 Euro mehr als das Basis-911er-Modell, habe jedoch nur 12.000 Euro höhere Kosten als der Basis-911er. Die von den Experten geschätzte EBITDA-Marge liege bei 58% - weit mehr als die 30%-Marke, die der über 300.000 Euro teure Ferrari 812 Superfast einfahre.Treiber für die Börsenstory seien absehbar startende Elektro-Varianten des Macan und Cayman. Die Porsche-"Volumenmodelle" hätten sich bereits mit zusammen rund 100.000 Einheiten pro Jahr mehr als doppelt so gut wie der 911er verkauft.Einen Haken gebe es: Porsche sei spät dran für sein IPO. Prof Dudenhöffer habe jüngst gesagt: "Enorme Energiepreissteigerungen bremsen das Wirtschaftswachstum und damit den Automarkt ein.", so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link