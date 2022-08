Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (09.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die SPACs mit Kursgewinnen am ersten Handelstag hätten aktuell Seltenheitswert. Vor diesem Hintergrund könne das Börsendebüt von D-Wave als gelungen bezeichnet werden. Das Quantencomputing-Unternehmen habe am Montag ein zweistelliges Plus verbucht. Doch es gebe auch Schattenseiten rund um die Fusion mit DPCM Capital.Die SPAC-Zeichner hätten in weiten Teilen die ambitionierte Bewertung von 1,6 Milliarden Dollar für D-Wave nicht mittragen wollen. Mehr als 90 Prozent der Aktionäre hätten von ihrem Rückgaberecht Gebrauch gemacht, wie aus den bei der SEC eingereichten Unterlagen hervorgehe.Damit würden die ursprünglich in Aussicht gestellten 340 Millionen Dollar, die das Quantencomputing-Unternehmen aus der Fusion mit DPCM Capital habe einnehmen wollen, auf nur mehr 48,6 Millionen Dollar zusammenschrumpfen. Die Summe beinhalte auch das 40 Millionen Dollar schwere PIPE-Investment, das unter anderem vom PSP Investments, Goldman Sachs und Aegis Group Partners bereitgestellt werde.Trotz der hohen Rückgabequote sei D-Waves erster Handelstag am Montag durchaus positiv verlaufen. In der Spitze sei die Aktie auf 13,12 Dollar geklettert und habe bei exakt 10 Dollar und einem Plus von 15 Prozent geschlossen. Insgesamt sei in den letzten Wochen ein Wiederaufkommen des Interesses an Quantencomputing-Werten zu beobachten gewesen. So habe sich beispielsweise die Aktie des Wettbewerbers IonQ fast 40 Prozent von ihrem zuletzt ausgebildeten Boden nach oben absetzen können. Lockheed Martin dürfte das Erreichen der ambitionierten Wachstumsziele angesichts der deutlich geringeren Einnahmen aus dem SPAC-Deal eine Herausforderung werden. "Der Aktionär" bleibt bei D-Wave an der Seitenlinie, nimmt das Unternehmen aber auf die Watchlist, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link