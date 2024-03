Fakt sei, dass VW in Sachen Elektromobilität nur schleppend vorankomme. Der Konzern kämpfe seit Monaten mit seiner Software-Sparte Cariad. Und was die Modellpolitik betreffe, so sei kein Game-Changer in Sicht. Die ID-Modelle seien nett, aber zu wenig innovativ. Darüber hinaus werde der Billigstromer ID.2 erst 2026 kommen, während Tesla, Stellantis und mittlerweile auch Renault das Marktsegment längst besetzt hätten.



Auf der anderen Seite sei die Erwartungshaltung gegenüber dem VW-Konzern aktuell sehr niedrig. Anleger würden sich um China, die Batteriesparte PowerCo und die Softwaretochter Cariad sorgen. Das lasse Raum für positive Überraschungen. Die Aktie habe sich zuletzt gut entwickelt. Die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Line sei genommen worden. Der nächste Widerstand warte bei 133,40 Euro. (Analyse vom 01.03.2024)



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

126,30 EUR +0,65% (01.03.2024, 09:30)



XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

126,62 EUR +1,02% (01.03.2024, 09:15)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (01.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen kalkuliere für das abgelaufene Jahr mit einem Umsatzanstieg um 10 bis 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 279,2 Milliarden Euro. Das wären 307 bis 321 Milliarden Euro. Dazu beigetragen haben dürften die gestiegenen Verkaufszahlen: Die Auslieferungen hätten gegenüber dem noch von Covid-Pandemie und Chipmangel belasteten schwachen Vorjahr um knapp 12 Prozent auf 9,24 Millionen Fahrzeuge angezogen.Das operative Ergebnis solle in der Größenordnung von 22,5 Milliarden Euro liegen. Im Jahr zuvor habe VW diesen Wert unter Herausrechnung von Sondereffekten erreicht (unbereinigtes operatives Ergebnis 22,1 Mrd. Euro).Besondere Sorge der Anleger: In der Branche würden sich die Anzeichen verfestigen, dass in der Wirtschaftsflaute rund um den Globus die Nachfrage und damit die Aufträge schwächeln würden. Vor allem bei Elektroautos habe sich die Lage jüngst deutlich eingetrübt. Die Quote der rein batteriebetriebenen Stromer habe sich 2023 letztlich auf 8,3 Prozent belaufen - eigentlich habe VW rund zehn Prozent anvisiert.So werde für Anleger insbesondere der Blick auf den Auftragseingang interessant - für alle Fahrzeugarten. Denn nach wie vor würden die Konzerne ihre Gewinne vor allem mit Verbrennertechnik erzielen.Neben aktuellen Problemen würden Europas größten Autokonzern vor allem Zukunftssorgen beschäftigen: So verliere VW im wichtigsten Einzelmarkt China mit der Elektrowende zusehends an Schlagkraft: Die Kernmarke VW Pkw habe erstmals seit Jahrzehnten die Marktführerschaft verloren, und zwar an den lokalen Elektrorivalen BYD, der nun auch in Europa den etablierten Herstellern mit niedrigen Preisen den Kampf ansagen wolle.Zugleich würden Softwareprobleme den Konzern weiter umtreiben. Nicht nur, dass die Softwaretochter Cariad weiter Anlaufverluste einfahre. Die Nobeltöchter Porsche und Audi würden bei den wichtigen neuen Elektromodellen vom Macan und dem Q6 E-tron zudem vorerst weiter eigene Wege gehen. Die wichtigen Modelle sollten 2024 nach jahrelanger Verzögerung endlich auf den Markt kommen. Vor allem bei den Ingolstädtern von Audi sorge der Modellstau für Zukunftssorgen.Der starke Produktzyklus bei Verbrennermodellen dürfte Volkswagen in diesem Jahr nicht weit helfen, so UBS-Analyst Patrick Hummel jüngst. Die neuen Versionen der Massenmodelle wie Tiguan und Passat dürften zwar über Mengen, Verkaufspreise und Absatzmix eine Verbesserung des operativen Ergebnisses von rund einer Milliarde Euro bringen. Das sei aber kaum genug, um die negativen Effekte bei Porsche und Audi aufzufangen. Bei dem Sportwagenbauer stünden dieses Jahr belastende Modellwechsel an, Audi habe bei Weitem die älteste Produktpalette unter Premiumanbietern.Zudem müsse VW nach Rechnung des Experten seinen Anteil an batteriebetriebenen Elektroautos in der EU von 15 Prozent im Jahr 2023 auf 24 Prozent 2025 steigern, um CO2-Abgaswerte einzuhalten - mehr als jeder andere Autohersteller. Dies bringe weiteren Gegenwind für das Ergebnis, so Hummel. Letztlich gehe der Fachmann in seinen Schätzungen davon aus, dass der VW-Konzern 2025 rund 40 Prozent weniger operativen Gewinn erziele als 2023.Immerhin dürfte die Profitabilität im Tagesgeschäft im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2023 zugelegt haben, habe Goldman-Sachs-Analyst George Galliers geschrieben. Inklusive von Bewertungseffekten bei Derivaten rechne er mit einer operativen Gewinnmarge von 6,5 Prozent im letzten Viertel des vergangenen Jahres. Allerdings sei der Markt hier etwas optimistischer als er selbst, unter anderem weil er die Softwaretochter Cariad weniger positiv sehe.Die von Bloomberg befragten Fachleute würden bei VW 2023 im Schnitt mit einem Umsatzplus von rund 13 Prozent auf 315,7 Milliarden Euro rechnen. Das operative Ergebnis würden sie etwas geringer als im Vorjahr auf 21,8 Milliarden Euro schätzen, das wäre eine Marge von rund sieben Prozent. Im neuen Jahr sollte dem Stimmungsbild zufolge der Erlös bei rund 315 Milliarden Euro verharren. Das operative Ergebnis würde mit 21,9 Milliarden Euro auch stabil bleiben und eine Marge von ebenfalls rund 7 Prozent bedeuten.Die Dividende für das vergangene Jahr dürfte bei rund 9 Euro liegen, würden die Experten schätzen. Für das Vorjahr hätten die Anleger je Vorzugsaktie 8,76 Euro und je Stammpapier 8,70 Euro erhalten.