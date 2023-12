Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (15.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Volkswagen AG habe sich im Zuge der freundlichen Entwicklung des Gesamtmarkts von den Tiefs bei knapp 99,30 Euro deutlich gelöst. Bis auf aktuell 116,14 Euro habe das Papier zuletzt zugelegt. Die Bank of America sehe für die Aktie des Automobil-Herstellers weiteres Potenzial.Volkswagen wolle die Verhandlungen über sein Milliarden-Sparprogramm nach Darstellung des Betriebsrates noch in diesem Jahr abschließen. Das im Sommer angekündigte "Performance Programm" solle die Kosten von Europas größtem Autobauer bis 2026 um 10 Milliarden Euro senken und die Umsatzrendite von zuletzt 3,4 auf 6,5 Prozent erhöhen. Das sei grundsätzlich nichts neues. Dennoch könnte ein positiver Newsflow, was die Rendite angehe, die VW-Aktie weiter tragen.Neben der Marge gelte es auch die Tochterfirma Cariad in puncto Software endlich auf Vordermann zu bringen und schnell neue Modelle im Elektroauto-Segment auszurollen. Was die batterieelektrischen Autos angehe, sei das Portfolio von Volkswagen bislang noch sehr überschaubar. Das Infotainment sei am Kunden vorbei entwickelt und die Software hake. Kein Wunder, dass VW mit seinen E-Autos in China der Konkurrenz hinterherhinke.Was der Aktie zuletzt etwas Rückenwind gegeben habe, sei die Tatsache, dass die Verbreitung von Elektroautos in Europa und in den USA langsamer als gedacht vorankomme. Darüber hinaus wackele wohl auch das Verbrenner-Aus.Die langsamere Verbreitung von Elektroautos spiele Volkswagen aktuell sicherlich in die Karten. Dennoch sollte das nicht darüber hinwegtäuschen, dass VW in den letzten Monaten im wichtigsten Automarkt der Welt China Marktanteile verloren habe. Dieser Trend werde anhalten, da die Konkurrenz im Mittelklasse-Segment in China mit BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ), Geely ( ISIN KYG3777B1032 WKN A0CACX ), Huawai und Nio immer stärker werde. Im wichtigen E-Mobility-Segment kämen die ID-Modelle bei den Konsumenten nicht an. Zu wenig innovativ, zu wenig Infotainment, mangelhafte Software. Hier gelte es schnellstmöglich zu handeln. Und ein echter Gamechanger aus Sicht des VW-Konzerns sei nicht in Sicht.Aus technischer Sicht habe die Aktie auch die richtungsweisende Widerstandslinie bei 116,02 Euro genommen. Werde diese genommen, laute das nächste Etappenziel 116,92 Euro. Hier verläuft die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Vorzugsaktie. (Analyse vom 15.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link