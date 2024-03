Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (05.03.2024/ac/a/d)



Nach der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr hätten die VW-Vorzüge einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Dennoch heben würden die Analysten reihenweise ihre Kursziele anheben, was für eine baldige Erholung sprechen dürfte.Mit dem 5%-igen Kursrutsch am vergangenen Freitag habe die VW-Aktie den GD50 bei 116,08 Euro fast punktgenau getestet. Positiv sei zudem, dass damit auch die Abwärtstrendlinie entlang der Hochs vom Juni 2022 und Juni 2023 nahezu getestet worden sei. Die erste Hürde sei nun die Marke von 120 Euro. Im Anschluss könnte der Kurs das Hoch vom 1. März bei 128,18 Euro ins Visier nehmen. Danach wäre das Juni-Hoch 2023 bei 133,42 Euro das nächste Kursziel.Charttechnisch sehe es für die VW-Aktie gut aus, solange sie sich über der aktuellen Unterstützungszone von 114 bis 116 Euro halten könne. Fundamental würden v.a. weiterhin die Probleme in China und bei der Batteriesparte PowerCo belasten, was wiederum Raum für positive Überraschungen in der Zukunft lasse. Investierte Anleger sollten an der VW-Aktie festhalten, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.03.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link