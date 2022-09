Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (08.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Volkswagen-Gruppe wolle bis 2025 eine einheitliche, internetgestützte Software-Plattform zur Ausstattung fast sämtlicher Konzernwagen mit neu entwickelten Apps fertigstellen und so auch mehr Drahtlos-Updates in den kommenden Autogenerationen verankern. Der angepeilte Zeitpunkt für die dann möglichst voll ausgereifte "Automotive Cloud" (VW.AC) liege damit kurz vor dem geplanten Start des künftigen Kernmodells Trinity. Dieses solle die Baukasten-Logik vom Antrieb auf die gesamte Fahrzeug-IT ausdehnen."Ab Mitte des Jahrzehnts wollen wir alle Konzernautos anbinden", habe Thomas Bierwirth, zuständiger Manager bei der Ingolstädter Tochter Cariad, in einer Online-Diskussion gesagt. "Die digitalen Dienste sollen für unsere Kunden zu mindestens 99 Prozent verfügbar sein." Im aktuellen Modellbestand mit der bisherigen, alten Struktur unterschiedlicher Entwicklungs-Schnittstellen sei dieses Ziel schon erreicht. "Was wir hier lernen und aufbauen, wollen wir aber natürlich auch mit den neuen Systemen synchronisieren", habe Bierwirth angekündigt. Die Integration werde ein schrittweiser Prozess sein.Dank Standardisierung ließen sich Kosten und Komplexität verringern. Doch auch die Endnutzer von Autos und Mobilgeräten hätten Vorteile. "Zunehmend wichtig wird, dass Software und elektronische Funktionen over-the-air updatefähig sind", so der Manager. Es gehe um laufend aktualisierte Konfigurationen durch die Kunden "während des gesamten Lebenszyklus ihres Autos". Bereitstellungszeiträume wolle man dabei weiter verkürzen. Diese lägen für viele neue Modelle inzwischen bei zwölf Wochen statt wie früher bei bis zu eineinhalb Jahren.Als Beispiel habe Bierwirth die Klimatisierung via Smartphone-App genannt. "Eine Frage, die sich stellt, wenn das Auto im Ruhezustand ist, lautet etwa: Wie wecke ich es auf? Auf welche Weise fährt das System bestimmte Komponenten der Klimaanlage hoch - abhängig vom Ladezustand der Batterie?" So etwas erfordere eine präzise Abstimmung zwischen IT-Entwicklung und konkreter Umsetzung im Wagen. Ein anderer Fall seien Sicherheitsaspekte beim persönlichen Zugang zum Fahrzeug.Grundsätzlich gehe es bei der Einheits-Cloud für alle Modelle darum, den Entwicklern Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, damit die Apps einfach und unkompliziert auf Funktionen im Auto zugreifen könnten. "Bisher ist auf der Entwicklerseite viel Tiefenwissen über die spezifischen Systeme der jeweiligen Fahrzeugplattform nötig", habe Bierwirth erklärt. "Mit der Cloud-Plattform können diese Prozesse vereinfacht werden." Neue Funktionsangebote seien rascher möglich.Im punkto Software sehe auch Daniel Schwarz von der Investmentbank Stifel das größte Potenzial für Volkswagen. Schwarz empfehle die Volkswagen-Vorzugsaktien angesichts des Antritts des neuen Konzernchefs Oliver Blume zum Kauf. Sein Kursziel laute 295 Euro. Medienberichten zufolge werde sich Blume auf Software-Themen konzentrieren und auch strategische Änderungen vornehmen, habe Analyst Daniel Schwarz hervorgehoben. VW sollte das Zeug dazu haben, um im Software-Bereich erfolgreicher zu werden - und Blume könnte der richtige Manager sein, um die Strategie umzusetzen, so Schwarz weiter.Die VW-Aktie habe aufgrund der sich eintrübenden Stimmung an den Märkten zuletzt etwas abgekoppelt. Der Fokus liege auf dem Börsengang der Luxus-Tochter Porsche. "Der Aktionär" bleibe dabei: Sollte die Bewertung der Porsche AG 70 oder 80 Milliarden Euro erreichen, würden dadurch stille Reserven freigesetzt werden. Von dem Porsche-IPO sollte dann auch die VW-Aktie profitieren.Die Volkswagen-Aktie ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link