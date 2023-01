Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

123,86 EUR -1,04% (24.01.2023, 10:55)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

124,00 EUR -0,93% (24.01.2023, 10:39)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (24.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Nachfrage bei Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) schwächle und der Elektroautopionier müsse seine Preise senken. Das bringe die gesamte Autobranche unter Druck. In Mitleidenschaft gezogen worden sei auch die Volkswagen-Aktie. In einer am gestrigen Montag veröffentlichten Branchenstudie habe nun die UBS gewarnt.UBS-Analyst Patrick Hummel bezeichne den Preiskampf in der europäischen und US-amerikanischen Autoindustrie, nachdem Tesla die Preise gesenkt habe, als Sturm für Hersteller. Zulieferer seien dagegen eher "sichere Häfen". Speziell bei Volkswagen könnten die Massen-Marken unter strukturellen Druck geraten, sowohl in China als auch in Europa, da die Elektroauto-Wettbewerber weiter in die Offensive gegangen seien.Deshalb erwarte Hummel auch, dass der Gewinn je Aktie von Volkswagen im Jahr 2023 um die Hälfte fallen und deutlich unter der Konsensprognose liegen werde. In Zuge dessen habe er das Kursziel für Volkswagen auf 130 Euro und das Rating auf "Neutral" belassen.Volkswagen müsse sich stärker gegen die Konkurrenz behaupten und im Bereich Elektromobilität auf allen Märkten Gas geben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link