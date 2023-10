Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

106,88 EUR -0,15% (06.10.2023, 08:34)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

106,50 EUR -0,99% (05.10.2023)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (06.10.2023/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Autobauer Volkswagen straffe laut einem Pressebericht die Vorgaben für Investitionen. In einem internen Schreiben an die Führungskräfte habe Marken-Finanzchef Patrik Andreas Mayer die anzusetzenden Kapazitäten gekürzt, die Wiederverwendung alter Anlagen angemahnt sowie gefordert, dass sich Rationalisierungsinvestitionen schnell auszahlen sollten.Das habe das Wirtschaftsportal "Business Insider" am Donnerstag unter Berufung auf ihm vorliegende Unterlagen berichtet. Die Sparbemühungen bei der Kernmarke des Wolfsburger Autokonzerns würden demnach Fahrt aufnehmen - VW-Markenchef Thomas Schäfer wolle bis 2026 zehn Milliarden Euro einsparen, um Renditevorgaben des Konzernvorstands zu schaffen. VW habe die Informationen nicht kommentieren wollen.Kernelement der Bemühungen sei eine niedrigere Kapazitätsplanung, die der Investitionsausschuss der Marke Ende September beschlossen haben solle. So seien für alle Produktinvestitionen bei Verbrennern und Elektroautos nur noch 80 Prozent der langfristigen Absatzplanung anzusetzen. Damit sei konkret gemeint, nur noch vier Fünftel des Spitzenbedarfs an Anlagen etwa für den Bau eines Modells einzuplanen und damit Geld zu sparen - außerordentliche Maßnahmen ausgenommen.Hintergrund sei, dass VW-Konzernchef Oliver Blume wie vielfach angekündigt nicht mehr auf Halde produzieren, sondern sich an der tatsächlichen Nachfrage orientieren wolle. Und die schwächele absehbar in der Konjunkturflaute, auch wegen hoher Inflation und hoher Zinsen. Dass VW mittelfristig mit weniger Werkskapazitäten plane, habe sich zuletzt bereits immer deutlicher abgezeichnet. Eckpunkte zur neuen Werksbelegung mit Modellen habe der Autobauer bereits in der vergangenen Woche vorgelegt, im November dürfte dann in der sogenannten Planungsrunde auch offiziell der Investitionsrahmen des Konzerns festgezurrt werden. Details zum Sparplan von Schäfer bei der Marke stünden ebenfalls noch aus.Dem Konzern und insbesondere dem Wolfsburger Herzstück, der Marke VW Pkw, würden Analysten am Kapitalmarkt immer wieder eine chronisch verschwenderische Neigung zu hohen Investitionen vorwerfen. Blumes erklärtes Ziel sei es, VW am Aktienmarkt für Investoren wieder attraktiver zu machen. Also müsse er gegensteuern, auch wenn für die kommenden Jahre wegen des geplanten starken Hochlaufs bei Elektroantrieben im Konzern höhere Belastungen anfallen würden.Derzeit ist die Aktie kein Kauf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link