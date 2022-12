Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen, Porsche AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

134,66 EUR -0,18% (16.12.2022, 08:49)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

133,56 EUR -3,05% (15.12.2022, 17:43)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (16.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Börsengang von Porsche beschäftige die Aktionäre des Mutterkonzerns Volkswagen am Freitag noch einmal auf einer außerordentlichen Hauptversammlung. Bei dem Treffen in Berlin sollten die Anteilseigner den seit dem Herbst laufenden öffentlichen Handel mit einem Teil der stimmrechtslosen Porsche-Vorzugsaktien rückwirkend auch offiziell beschließen.Zudem stehe die Entscheidung über die angekündigte Sonderdividende auf der Tagesordnung. Deren Höhe und den vorgeschlagenen Auszahlungszeitpunkt hätten manche der kleineren Eigentümer vor der Sitzung bereits kritisiert.Am 29. September seien die Papiere der Porsche AG nach monatelanger Vorbereitung am Frankfurter Finanzmarkt gestartet. Die Platzierung von einem Achtel der Anteile am operativen Geschäft des Sport- und Geländewagenbauers habe VW zu Beginn rund 9,1 Milliarden Euro in die Kasse gespült. Mit dem Geld sollten vor allem weitere Investitionen in Elektromobilität, Software und Vernetzungstechniken bezahlt werden. Es sei der größte deutsche Börsengang seit der Telekom ( ISIN DE0005557508 WKN 555750 ) 1996 gewesen.Zu dem Plan habe außerdem gehört, dass der VW-Hauptaktionär - die von den Familien Porsche/Piëch kontrollierte Holding Porsche SE (PSE) ( ISIN DE000PAH0038 WKN PAH003 ) - ein Viertel plus eine Aktie der stimmberechtigten Porsche-Stämme erhalte. Die PSE solle so eine Sperrminorität bei zentralen Entscheidungen bekommen. Sie habe etwa 10,1 Milliarden Euro für die Anteile ausgegeben.Die VW-Konzernführung habe empfohlen, an die Aktionäre eine Sonderausschüttung von 49 Prozent der Brutto-Gesamterlöse aus dem Börsengang der Vorzugs- und dem Verkauf der Stammaktien zu zahlen. Pro Papier wären das laut vorgegebener Planung 19,06 Euro. Die Betriebsräte hätten überdies Extra-Prämien für die Beschäftigten ausgehandelt: Bei Porsche seien es bis zu 3.000 Euro, für die Kolleginnen und Kollegen im Volkswagen-Haustarif sowie bei VW in Sachsen 2.000 Euro.Diskutiert werden dürfte auch über die Wertentwicklung an der Börse. Während die Marktkapitalisierung der Porsche AG mittlerweile auf über 93 Milliarden Euro gestiegen sei, habe die VW AG zuletzt bei gerade mal knapp 80 Milliarden Euro gelegen. Die Wolfsburger seien jedoch nach wie vor der Ansicht, dass mittelfristig ein deutlicher Wertzuwachs gelingen könne."Der Aktionär" sieht die Aktie von Volkswagen derzeit als Halteposition, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die Aktie sei zuletzt an der 200-Tage-Linie nach unten abgeprallt. Erst ein Sprung darüber würde ein neues positives Signal für die Aktie erzeugen. (Analyse vom 16.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: