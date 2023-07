Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (17.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der VW-Konzern habe seine Verkäufe im ersten Halbjahr deutlich verbessern können. Weltweit seien 4,4 Millionen Autos aller Konzernmarken ausgeliefert worden und damit 12,8 Prozent mehr als im schwachen Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Freitag mitgeteilt habe. Dennoch täusche das solide Wachstum nicht über mehrere Probleme hinweg.So habe der Konzern samt Tochtermarken wie Audi, Seat und Skoda beim Absatz in der ersten Jahreshälfte zwar deutlich zugelegt. Jedoch habe das Wachstum mit Blick auf die monatliche Entwicklung merklich nachgegeben. Gegenüber dem Vormonat habe sich das Plus von noch 16 Prozent im Mai auf lediglich 5,7 Prozent im Juni abgeschwächt.Deutlich mehr Sorgen bereite derweil aber das Neugeschäft, vor allem bei den E-Autos, auf die zuletzt 7,4 Prozent der Auslieferungen entfallen seien. "Wir sehen, dass die Elektro-Mobilität leider nicht so angenommen wird, wie wir uns das alle - die Politik inklusive - vorgestellt haben", habe Betriebsratschefin Daniela Cavallo in einem Interview der Braunschweiger Zeitung gesagt. Tatsächlich solle auch aus diesem Grund in Zwickau, dem Hauptelektrostandort von Volkswagen, die dritte Schicht auf einer von zwei Montagelinien gestrichen werden. Auch aus dem Emder Werk habe es zuletzt ähnliche News gegeben.Während die Auslieferungen in den ersten sechs Monaten mit einem Plus von 27 Prozent insbesondere in Westeuropa deutlich gesteigert worden seien, belaste das wohl größte Problem der Wolfsburger aber weiterhin. Auf dem wichtigsten Absatzmarkt China - VW habe dort in der Vergangenheit bis zu 40 Prozent seiner Umsätze erwirtschaftet - seien die Verkäufe im Juni wieder ins Minus gedreht. Um 14,5 Prozent sei es nun nach unten gegangen.Die Auslieferungszahlen bei VW würden weiter zulegen. Allerdings habe in den letzten Jahren die Produktion bei Volkswagen unter Lieferengpässen gelitten, die noch aus Zeiten von Corona, aber auch dem Ukraine-Krieg resultiert hätten, weshalb das Wachstum mit Vorsicht zu genießen sei. Weiterhin würden zudem die Probleme aus China oder bei der Software-Tochter Cariad belasten.Ein Kauf der auch charttechnisch angeschlagenen VW-Vorzüge drängt sich daher vorerst nicht auf, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2023)(mit Material von dpa-AFX)