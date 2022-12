Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen, Porsche AG.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

120,30 EUR +0,80% (21.12.2022, 13:32)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

120,10 EUR +0,74% (21.12.2022, 13:17)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (21.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Gute Zahlen von Volkswagen. Im November seien die Auslieferungen gegenüber dem Vorjahresjahresmonat um 9,1 Prozent auf 672.300 Autos geklettert. Schon im August, September und Oktober habe der VW-Konzern bei den Verkäufen die Vorjahreswerte übertreffen können. Im Vorjahr habe der Mangel an Halbleitern sowie die Corona-Krise bessere Zahlen verhagelt. Ein Problem könnte Volkswagen in China bekommen.Während die Verkäufe in Westeuropa im November um rund ein Drittel auf 247.700 Autos zugelegt hätten, seien die Auslieferungen in China in die Knie gegangen. Das Minus im wichtigsten Automarkt der Welt habe 8 Prozent betragen. Für VW besonders schmerzhaft, denn der Konzern mache rund 40 Prozent seiner Gewinne in China. Hier würden die innovativen Locals wie BYD, Nio, Li Auto oder Great Wall und Geely VW & Co Marktanteile abjagen.Nach der außerordentlichen Hauptversammlung am vergangenen Freitag habe die VW-Aktie am Montag ex Dividende notiert. Nach der beschlossenen Sonderdividende in Höhe von 19,06 Euro habe sich das Papier sehr gut geschlagen und Berücksichtigung der Dividende im Plus.Am Mittwoch habe die britische Investmentbank Barclays das Kursziel für Volkswagen von 225 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "overweight" belassen. Mit der deutlichen Kurszielsenkung habe der ab sofort für die Aktie zuständige Analyst Henning Cosman in einer Studie auch der jüngsten Sonderdividende Rechnung getragen. Cosman gehe zudem davon aus, dass der Autobauer das bereits reduzierte Absatzziel sowie die Vorgabe für den freien Barmittelzufluss 2022 verfehlen werde. Am Markt stünden die Sorgen über die Themen Software und China ganz oben auf der Agenda. Für eine Kurs- und Stimmungsverbesserung müsse VW nun einiges tun. Angesichts der früheren Erfolge von Konzernchef Oliver Blume und dessen Bereitschaft, wichtige Entscheidungen zu fällen, überwögen die Chancen die Risiken aber klar.VW ist derzeit "nur" eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: