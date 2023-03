Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (03.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Mit einem hohen Auftragsbestand sowie dank einer besseren Teileversorgung wolle Volkswagen 2023 deutlich wachsen. Die Gesamtauslieferungen dürften im neuen Jahr auf rund 9,5 Millionen Fahrzeuge ansteigen, habe der DAX-Konzern am Freitagnachmittag mitgeteilt. Dabei hätten die Wolfsburger auf einen Auftragsbestand von 1,8 Millionen Fahrzeugen sowie auf eine bessere Situation in der Halbleiterversorgung und eine Entspannung der Logistikkette im Jahresverlauf verwiesen. Der Umsatz dürfte daher um 10 bis 15 Prozent zulegen, nachdem er 2022 - wie bereits bekannt - um 12 Prozent auf gut 279 Milliarden Euro gewachsen sei. Als operatives Ergebnis sollten 2023 zwischen 7,5 und 8,5 Prozent hängen bleiben.Dennoch bleibe mancher Analyst skeptisch: Bereits im Vorfeld der Zahlen habe die britische Investmentbank HSBC die Vorzugsaktie von Volkswagen von "buy" auf "hold" abgestuft. Das Kursziel sei von 203 auf 148 Euro gesenkt worden. Investments in Autoaktien seien inzwischen noch schwieriger geworden, so Analyst Michael Tyndall in einer Branchenstudie. Eine mögliche Rezession wäre negativ, Angebotsknappheiten hätten indes zu einem gewissen Nachholbedarf geführt, doch eine teurere Kreditfinanzierung dürfte die Nachfrage belasten. Zudem sei die Preisgestaltung derzeit zwar gut für Autobauer, doch auch das könnte sich mit steigenden Angeboten wieder ändern. Er bevorzuge daher Premiumhersteller statt Autobauer wie VW, die sich auf den Massenmarkt konzentrierten.Der Ausblick sei am Markt sehr gut angekommen und die VW-Aktie an die DAX-Spitze geschoben. Dennoch: Die Umstellung hin zur Elektromobilität gehe mit rasanter Geschwindigkeit voran. Die Modelle ID.3, ID.4 oder ID.5 seien nett, solide, aber sicherlich keine Spitzenklasse im E-Mobility-Sektor. Dabei hänge Volkswagen nicht nur, was das Design betreffe, der immer stärker werden Konkurrenz meilenweit hinterher, sondern auch in Sachen Software.Volkswagen sei sicherlich ein interessanter Wert. Aktuell sei allerdings eine gewisse Skepsis angebracht, vor allem was Produktportfolio und Software betreffe.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: