Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (05.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Sachen E-Mobilität mache Volkswagen zwar Fortschritte, so richtig überzeugt habe der Konzern bisher aber noch nicht. Der Elektro-Anteil im Q1 habe lediglich rund sieben Prozent betragen. Zudem seien die VW-Stromer im wichtigsten Markt China nicht so beliebt wie die einheimischen Autobauer oder die Modelle von Tesla . Um voranzukommen, fahre VW nun eine interessante Taktik.Konkret verkaufe die Kernmarke VW 2024 mit dem ID.Buzz mit langem Radstand erstmals seit 20 Jahren wieder einen VW-Bus in Nordamerika. Die neue Variante des ID.Buzz habe VW am vergangenen Freitag in Los Angeles präsentiert. Auf dem Bus würden große Hoffnungen der Wolfsburger ruhen. So dürfte das Modell aufgrund des Produktionsvolumens von 100.000 Fahrzeugen zwar nicht sonderlich viel zu den (Elektro-)Verkaufszahlen beitragen und schnell als ausverkauft gelten. Allerdings erhoffe sich VW vom neuen Bus mehr als nur Absatzzahlen.So solle das Modell mehr Aufmerksamkeit auf den Autobauer und seine anderen Modelle lenken. "Der Aktionär" habe schon mehrmals die im Vergleich zu aufstrebenden Marken "zu braven" Stromer wie ID.3, ID.4 und Co kritisiert, denen es nicht gelungen sei, Kunden in ihren Bann zu ziehen. Mit dem ID.Buzz habe sich VW dagegen wieder etwas getraut und hoffe Kunden anzuziehen, die wegen des Busses kämen, sich aufgrund der zu erwartenden hohen Nachfrage aber für andere Modelle entscheiden würden.Das Management des Autobauers selbst zeige sich optimistisch ob der Strategie. Bei der Premiere des kleinen ID.Buzz im vergangenen Jahr sei das Interesse an anderen E-Autos des Konzerns in Europa um 200 Prozent gestiegen. Einen ähnlichen Effekt erhoffe sich VW-Nordamerika-Chef Pablo Di Si auch in seinem Zuständigkeitsgebiet. Vor allem die ersten Generationen des VW-Busses seien in den USA äußerst beliebt gewesen, weshalb Potenzial bestehe.Die Aktie ist aus fundamentaler Sicht eine Halteposition, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Volkswagen AG. Neue Käufe würden sich nicht aufdrängen. Interessant könnte der anstehende Kapitalmarkttag von Volkswagen werden. Dieser werde am 21. Juni am Hockenheimring stattfinden. Das letzte Event im März 2021 (Power Day) - damals noch unter der Leitung von Herbert Diess - habe jedenfalls im Anschluss für deutlich höhere Notierungen bei der Aktie gesorgt. (Analyse vom 05.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz..