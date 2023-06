Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

123,52 EUR +0,77% (30.06.2023, 13:54)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

123,46 EUR +0,85% (30.06.2023, 13:40)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (30.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe."Vorsprung durch Technik" - davon sei bei Audi wenig zu sehen. Mit zwei Elektroautomodellen hinke die Marke der Konkurrenz meilenweit hinterher. Zudem hätten in der Führungsetage interne Konflikte getobt, wie das "Manager Magazin" berichtet habe. VW-Chef Oliver Blume habe jetzt die Reißleine gezogen: Audi-Chef Markus Duesmann müsse gehen.Klare Ziele formulieren und diese schnell in die Tat umsetzen - das habe sich Oliver Blume bei seinem Amtseintritt vorgenommen. Und er halte, was er verspreche. Nach nur dreieinhalb Jahren müsse der Duesmann den Konzern also wieder verlassen. Nachfolger werde Gernot Döllner, der bisherige Strategiechef des Konzerns. Für ihn würden 30 Jahre Erfahrung bei Volkswagen und Porsche sprechen, zudem habe er einen engen Draht zu Blume.Schon beim Kapitalmarkt vergangene Woche habe Blume Kritik am jüngsten Abschneiden von Audi geäußert. Die Marke könne mehr liefern, habe er gesagt. Zudem habe er die mittelfristigen Renditevorgaben für die Ingolstädter beim operativen Gewinn auf 13 Prozent vom Umsatz hochgesetzt, zuvor habe Audi neun bis elf Prozent angepeilt.JPMorgan-Analyst Jose Asumendi bewerte den Personalwechsel als positiv. Mit Gernot Döllner übernehme ein Manager mit einem reichen Erfahrungsschatz von seinen bisherigen Stationen bei Volkswagen diesen Posten. Audi halte sich mit Blick auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung immer noch gut, brauche aber mit Blick auf die Produktpalette etwas frischen Wind. Asumendi habe sein Kursziel von 193 Euro und das Votum "Overweight" bestätigt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link