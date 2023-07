Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (31.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen habe in der letzten Woche schwache Ergebnisse präsentiert. Der Autobauer habe die Auslieferungsziele für das Gesamtjahr gekappt und hänge in China weiterhin hinterher. Die Kooperation mit dem chinesischen Elektroautohersteller XPeng solle das allerdings ändern. Der Blick auf das Chartbild zeige jedoch: Bei den Anlegern überwiege weiterhin die Skepsis.Die Anleger würden wohl eher weniger an ein Comeback von Volkswagen in China glauben. Der Kurs notiere gefährlich nahe am Juni-Tief bei 119,04 Euro. Danach drohe ein rascher Fall bis in den Bereich der 116-Euro-Marke. Nach oben hin warte dagegen die 50-Tage-Linie bei 123,11 Euro als nächste Hürde.Die Mehrheit der 23 von Bloomberg befragten Analysten traue der VW-Aktie aber die Kehrtwende nach oben zu. 13 Experten würden zum Kauf raten, nur zwei würden verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 171,71 Euro.Fabio Hölscher von Warburg Research habe das Kursziel von 200 auf 170 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen. Die Kennziffern des Autokonzerns hätten die Erwartungen der Anleger leicht verfehlt, habe er in einer Studie am Freitag geschrieben. Dennoch: Nach seinem Bewertungsmodell liege der faire Wert bei 265 - mehr als das Doppelte des aktuellen Kurses. Daran sehe man die enorme, vielleicht übertriebene Skepsis, die Anleger Volkswagen gegenüber derzeit hätten.Der China-Markt sei nicht die einzige Baustelle bei Volkswagen. Auch Software-Verzögerungen und eine wenig innovative Elektroauto-Produktpalette würden den Konzern im Wettbewerb mit der Konkurrenz hinterherhinken lassen.Im Moment drängt sich kein Kauf auf, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: