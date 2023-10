Volkswagen habe in den letzten Monaten im wichtigsten Automarkt der Welt China Marktanteile verloren. Allen voran im wichtigen E-Mobility-Segment würden die ID-Modelle bei den Konsumenten nicht ankommen. Zu wenig innovativ, zu wenig Infotainment, mangelhafte Software. Hinzu komme, dass die Konkurrenz im Mittelklasse-Segment mit Nio, BYD, Xpeng und Geely immer größer werde. Ein echter Game-Changer aus Sicht des VW-Konzerns sei nicht in Sicht.



Anleger sollten eine klare Aufhellung des Chartbilds abwarten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Dies trete erst ein, sobald die 50-Tage-Linie dar, die bei 109,89 Euro verlaufe, genommen werde. Für den langfristigen Trend entscheidend sei die wichtige 200-Tage-Linie, die bei 121,12 Euro verlaufe. (Analyse vom 23.10.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Autobauer habe im dritten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis gesteigert. Der Erlös der drei Monate bis Ende September sei auf Basis vorläufiger Zahlen um 12 Prozent auf rund 78,8 Mrd. Euro geklettert, wie der DAX-Konzern am Freitagabend bekannt gegeben habe. Davon würden etwa 4,9 Mrd. Euro als operatives Ergebnis übrig bleiben. Im vergangenen Jahr habe Volkswagen rund 4,2 Mrd. Euro als operativen Gewinn gemeldet. Die Analysten würden enttäuscht auf das Update des VW-Konzerns reagieren.Für das laufende Jahr rechne Volkswagen nur noch mit einem um Sondereffekte bereinigten operativen Ergebnis von rund 22,5 Mrd. Euro. Bislang habe der Vorstand eine operative Marge von 7,5 bis 8,5 Prozent in Aussicht gestellt bei einem Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Als Grund habe der Vorstand nicht mehr aufzuholende Effekte in Höhe von 2,5 Mrd. Euro genannt.An dem in Aussicht gestellten Erlösplus halte das Unternehmen weiterhin fest, ebenso wie an dem im Sommer gekappten Auslieferungsziel von 9 und 9,5 Millionen Fahrzeugen. Die vollständigen Zahlen wolle Volkswagen am 26. Oktober vorlegen.Jefferies habe auf die vorläufigen Zahlen aktualisierte die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 150 Euro reagiert.Die kanadische Bank RBC habe das Rating für die Volkswagen-Vorzugsaktie nach Q3-Eckdaten und einer aktualisierten Prognose auf "Outperform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen.Bearish gestimmt sei bereits seit längerem das Analysten-Team der UBS. Patrick Hummel sehe für die Volkswagen-Vorzugsaktie ein Kursziel von 100 Euro.Auch Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer sehe Volkswagen skeptisch. "Der Konzern hat eine längere saure Gurkenzeit vor sich", sage Dudenhöffer gegenüber dem AKTIONÄR.160 Euro von Jefferies bzw. 193 Euro von JPMorgan seien eine Ansage in der aktuellen Situation, in der sich Volkswagen befinde.DER AKTIONÄR sehe derzeit keine positiven Anzeichen für steigende Kurse für VW.