Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (28.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Autokonzern habe am Donnerstag enttäuschende Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Die Volkswagen-Aktie sei im Anschluss in die Knie gegangen. Dennoch: Viele Analysten würden dem DAX-Titel weitaus höhere Kurse zutrauen.Zwar hätten Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis bei VW in Q2 deutlich zugelegt, beim Ergebnis nach Steuern hätten die Wolfsburger allerdings einen Rückgang verzeichnet. Erschreckend schwach sei mit 226 Mio. Euro auch der Netto-Cashflow im Kerngeschäft Automobile ausgefallen. Analysten hätten mit knapp zwei Milliarden Euro gerechnet.Die VW-Aktie habe im Anschluss an die Zahlen knapp vier Prozent verloren. Trotz einer vermeintlichen Entspannung der Lage im zweiten Halbjahr habe der Autobauer noch einige Baustellen. Probleme wie die Absatzschwäche in China, Verzögerungen bei der Software und die wenig innovativen ID.-Modelle, bei denen es gelte, so schnell wie möglich nachzubessern.Dennoch sehe die Deutsche Bank deutliches Kurspotenzial für die VW-Aktie. Neue Deals der Wolfsburger auf dem Absatzmarkt China habe Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als vorteilhaft für den Autobauer gewertet. Das Kursziel von Tim Rokossa laute 190 Euro.VW habe nach wie vor viele Baustellen. China-Schwäche, Verzögerungen in Sachen der Software (Cariad) und eine wenig innovative Elektroauto-Produktpalette.Die Beteiligung an Xpeng sei für den DAX-Konzern ein Schritt in die richtige Richtung mehr aber auch nicht! Die Reaktion der Börse an den Deal habe aber auchgezeigt, dass die Marktteilnehmer eher nicht daran glauben würden, dass Volkswagen die Absatzschwäche in China alleine aufholen könne. Zur Erinnerung: In den letzten Jahren habe VW rund 40 Prozent seiner Gewinne in China erzielt.Es bleibt dabei: Volkswagen muss in punkto neue, innovative Elektroautos und Software schnellstmöglich liefern, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2023)