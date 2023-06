Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

130,66 EUR +0,90% (13.06.2023, 11:30)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

130,58 EUR +0,83% (13.06.2023, 11:16)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (13.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Am Montag habe ein Handelsblatt-Bericht erste Details zu dem bei Volkswagen anstehendem Kapitalmarkttag veröffentlicht. Der Konzern strebe radikale Veränderungen an. Nachdem Anleger erfreut reagiert hätten - die Vorzüge hätten um 2,5 Prozent zugelegt und würden auch am Dienstag im Plus notieren -, hätten sich nun erste Analysten zu Wort gemeldet.Die Investmentbank Stifel habe in einer ersten Reaktion geschrieben, dass die meisten Bedenken zu Volkswagen eher struktureller Natur seien und sich auf neuen Wettbewerb bezögen. Nach Ansicht des Stifel-Analysten Daniel Schwarz könne VW dieses Problem nicht kurzfristig lösen. Ungeachtet der negativen Stimmung dürfte der Markt aber den Fokus auf die Kosten zu würdigen wissen. An seiner Einschätzung zu der Aktie habe Schwarz derweil nichts geändert. Er rate zum Halten mit einem Kursziel von 149 Euro.Ein "Performanceprogramm", also weitere Kostensenkungen, erwarte auch Daniel Roeska von Bernstein Research. Seiner Ansicht nach, lasse der Kapitalmarkttag überraschend wenig Zeit für all die Themen, die angesprochen werden müssten. Anleger, die Neuigkeiten zu Börsengängen oder Abschwächungen der wichtigsten Belastungsfaktoren erwarteten, würden vermutlich enttäuscht, so der Experte. Roeska rate mit dem unveränderten Kursziel von 140 Euro weiterhin zum Halten der Aktie.Die Analysten würden sich mit Blick auf den Kapitalmarkttag eher zurückhaltend geben. Dennoch sorge das am 21. Juni stattfindende Event bei Anlegern für eine gewisse Fantasie, weshalb die Aktie ihren positiven Trend der letzten Tage fortsetzen könnte. (Analyse vom 13.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.