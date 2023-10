Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (23.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen habe am Freitagabend vorläufige Zahlen präsentiert. Im dritten Quartal habe der Konzern den Umsatz und das operative Ergebnis steigern können. Allerdings werde VW vorsichtiger, was das Jahresziel beim operativen Gewinn angehe. Hier solle nun nur noch der Vorjahreswert von rund 22,5 Milliarden Euro erreicht werden.Zuversichtlich bleibe Volkswagen hingegen, was den Umsatz angehe. Hier habe der Konzern seine Prognose von einem Zuwachs von 10 bis 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bestätigt. Der Erlös solle also auf 307 bis 321 Milliarden Euro steigen. Ebenso bestätigt worden sei das im Sommer gekappte Auslieferungsziel von 9 bis 9,5 Millionen Fahrzeugen. Die vollständigen Zahlen wolle Volkswagen am 26. Oktober präsentieren.Im Quartal von Juli bis September habe VW den vorläufigen Zahlen zufolge einen Umsatzanstieg von zwölf Prozent auf 78,8 Milliarden Euro erzielt. Rund 4,9 Milliarden Euro seien davon als operatives Ergebnis übrig geblieben. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres habe Volkswagen ein Ergebnis von 4,2 Milliarden Euro erzielen können. Die operative Rendite von 6,2 Prozent habe etwas unter den Analystenerwartungen gelegen.Die Analysten würden derweil dennoch zuversichtlich bleiben. J.P. Morgan-Branchenexperte Jose Asumendi sehe in der neuen Gewinnprognose keine substanzielle Verschlechterung. Er vergebe deswegen weiterhin die Einschätzung "overweight" und sehe ein Kursziel von 193 Euro.Zuletzt sei die Aktie von Volkswagen weiter deutlich unter Druck geraten, das Chartbild habe sich weiter eingetrübt."Der Aktionär" sieht derzeit keine positiven Anzeichen für steigende Kurse für VW. Anleger sollten eine klare Aufhellung des Chartbilds abwarten, so Marion Schlegel. Dies trete erst ein, sobald die 50-Tage-Linie, die bei 115,02 Euro verlaufe, genommen werde. Für den langfristigen Trend entscheidend sei die wichtige 200-Tage-Linie, die bei 122,62 Euro verlaufe. (Analyse vom 23.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: