Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (08.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Autotitel sei zurück in der Spur. Nach einer Leidenszeit von rund zweieinhalb Jahren habe die VW-Aktie seit Anfang November mehr als 20 Prozent zugelegt, wodurch das Chartbild nun wieder deutlich besser aussehe. Die jüngsten Zulassungszahlen und ein frisches technisches Kaufsignal könnten für die nächste Aufwärtswelle sorgen.Bei den bundesweiten Neuzulassungen im Januar 2024 habe Volkswagen überdurchschnittlich häufig die Nase vorn. Laut dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) sei der VW Polo mit 3.923 Exemplaren der meistzugelassene Kleinwagen. Das entspreche einem Zuwachs von 162,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.In der Kompaktklasse stehe der VW Golf mit 9.932 Autos an der Segment-Spitze. Der Golf habe im Vorjahresvergleich um 64,4 Prozent zulegen können. Bei der Mittelklasse liege der VW Passat ganz hoch im Kurs (3.118 Fahrzeuge, 2,9 Prozent Zuwachs). Der VW T-Roc zeige mit einem Zulassungs-Minus von neun Prozent zwar eine negative Absatzentwicklung, halte sich mit 4.380 Exemplaren aber weiterhin auf dem ersten Platz. Ab der oberen Mittelklasse übernehme allerdings Mercedes-Benz die Führung.Aus charttechnischer Sicht könnte bei den VW-Vorzügen bald eine starke Rally bevorstehen, denn die 50-Tage-Linie sei kurz davor die 200-Tage-Linie von unten nach oben zu kreuzen. Dieses so genannte Golden Cross sei ein starkes Kaufsignal und habe in der Vergangenheit für mächtig Kursauftrieb bei VW gesorgt.Die jüngsten Absatzzahlen seien als positiv für VW einzustufen und auch das Chartbild könne sich mittlerweile wieder sehen lassen bzw. deute mit dem nächsten Kaufsignal auf eine größere Rally hin.DER AKTIONÄR rät zum Kauf und behält seine Position im Hebel-Depot bei, so Michael Diertl. (Analyse vom 08.02.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link