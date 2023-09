Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

108,16 EUR +1,08% (11.09.2023, 15:08)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

107,96 EUR +0,84% (11.09.2023, 14:54)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (11.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Autobauer müsse in Wolfsburg seine Produktion anpassen. Ab Montag, 11. September sollten im Werk Wolfsburg vereinzelte Schichten ausfallen. Grund seien fehlende Motorteile aus Slowenien. Das portugiesische Werk in Palmela bei Lissabon habe sogar angekündigt, die Montage ab diesem Montag für bis zu zwei Monate komplett zu stoppen. Keine guten News für Volkswagen. Dabei habe die VW-Aktie erst am Freitag eine Kaufempfehlung von Berenberg bekommen.Die Privatbank Berenberg habe in einer Studie vom Freitag ihre Favoritenrollen im Autosektor überprüft. Neu geordnet worden seien dabei vor allem die Präferenzen innerhalb des Volkswagen-Konzerns: Einer gestrichenen Kaufempfehlung für die Tochter Porsche AG habe die Hochstufung auf "Buy" für die Vorzugsaktien des Mutterkonzerns gegenübergestanden.Das Profil von Chancen und Risiken sei bei Volkswagen inzwischen attraktiver, habe der neu für viele Autowerte zuständige Analyst Romain Gourvil in seiner Studie geschrieben. Gourvil kontere mit dieser positiven Meinung ein Stück weit das, was vor einer Woche der UBS-Experte Patrick Hummel gesagt habe. Dieser habe für VW-Vorzüge eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen und dies vor allem mit seiner Sorge vor größerer Konkurrenz aus China begründet.Die Volkswagen-Vorzugsaktie sei technisch angeschlagen. Anleger sollten den Blick eher nach unten richten, als auf ein großes Comeback der Aktie zu warten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Ein starker Support warte bei 100,00 Euro auf die Aktie. Sollte dieser unterschritten werden, könnte das Tief aus dem Monat März 202 bei 91,60 Euro getestet werden. (Analyse vom 11.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: