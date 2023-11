Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (03.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Neun Prozent habe der DAX 2023 zugelegt. Indes liege die VW-Aktie mit neun Prozent hinten. Wer vor fünf Jahren gekauft habe, habe zwei Prozent verloren - ohne Dividenden wären es -32 Prozent gewesen. Die aktuell positive Stimmung am Markt habe auch die sehr günstige VW-Aktie anspringen lassen. Der Weg sei aber noch weit.Für 2024 würden die Analysten bei Volkswagen einen Gewinn je Aktie von 30,40 Euro erwarten - das ergebe ein KGV von 3. Keine Aktie im DAX sei günstiger. Allerdings rechne der Markt für 2024 damit, dass der Gewinn schrumpfen werde - um knapp ein Prozent.Der Konzern kämpfe mit etlichen Problemen: Zum Beispiel kämen die ID-Modellen im wichtigen chinesischen Markt nicht gut an. Die Software-Sparte Cariad verschlinge Milliarden und liefere keine Ergebnisse. Zudem sei der Wettbewerb noch intensiver geworden. Auch sitze das Geld der Kunden nicht mehr so locker.Da die Flut an der Börse aber alle Boote hebe, habe sich die ausgebombte VW-Aktie von ihrem Tief bei 97,83 Euro auf 105,30 Euro hochgearbeitet. Ein Durchbruch sei das freilich noch nicht. Der Abwärtstrend sei intakt, zudem notiere der Titel unterhalb der 50-Tage-Linie. Sollte das Break gelingen, warte als nächste Hürde der GD100 bei 113,95 Euro.Überwinde VW auch diese Marke, rücke als nächstes die bedeutende 200-Tage-Linie (119,93 Euro) in den Fokus."Der Aktionär" sieht in der Aktie derzeit keinen Kauf, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 03.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: